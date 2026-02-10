Težak udarac za Rusiju: SAD s jednom zemljom postigao nuklearni sporazum

Armenija i Sjedinjene Države u ponedjeljak su postigli dogovor o suradnji u civilnom nuklearnom sektoru, dok Washington nastoji ojačati veze s bivšim bliskim saveznikom Rusije, mjesecima nakon što je Washington posredovao u mirovnom sporazumu na Južnom Kavkazu.

Izjavu o sporazumu u nuklearnom sektoru potpisali su armenski premijer Nikol Pašinijan i američki potpredsjednik JD Vance, koji je u dvodnevnom posjetu zemlji. Njih dvojica su rekli da su završili pregovore o onome što je poznato kao Sporazum 123, koji SAD-u omogućuje legalno licenciranje nuklearne tehnologije i opreme drugim zemljama.

Sporazum će omogućiti do pet milijardi dolara početnog američkog izvoza u Armeniju, plus dodatnih četiri milijarde dolara dugoročnih ugovora o gorivu i održavanju, rekao je Vance. "Ovaj sporazum otvorit će novo poglavlje u produbljivanju energetskog partnerstva između Armenije i Sjedinjenih Država", rekao je Pašinijan na zajedničkoj konferenciji za novinare s Vanceom.

Armenija, koja je dugo bila uvelike ovisna o Rusiji i Iranu za opskrbu energijom, sada razmatra prijedloge američkih, ruskih, kineskih, francuskih i južnokorejskih tvrtki za izgradnju novog nuklearnog reaktora koji bi zamijenio jedinu, zastarjelu nuklearnu elektranu koju je izgradila Rusija, Metsamor.

Težak udarac Rusiji

Još nije donesena odluka o tome čija će se tehnologija koristiti, ali najnovija objava otvara put odabiru američkog projekta. To bi zadalo udarac Rusiji, koja je tradicionalno smatrala Južni Kavkaz svojom utjecajnom sferom, ali čiji je utjecaj tamo smanjen zbog invazije na Ukrajinu.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Mihail Galuzin, u intervjuu za medij Izvestia, rekao je da je ruski prijedlog za novu nuklearnu elektranu najbolja opcija za Armeniju i da je državna nuklearna korporacija Rosatom spremna nastaviti s tim.

"Rosatom je spreman vrlo brzo nastaviti s provedbom ovog projekta, naravno u skladu sa željama naših armenskih prijatelja", citiran je Galuzin. „Ne postoje stvarne alternative u smislu dostupnosti pouzdanih, provjerenih tehnologija, kao ni atraktivnosti financijskih parametara.“

Vanceov posjet događa se samo šest mjeseci nakon što su armenski i azerbajdžanski čelnici potpisali sporazum u Bijeloj kući koji se smatra prvim korakom prema miru nakon gotovo 40 godina rata između Armenije i Azerbajdžana.

