SAD se oglasio o nuklearnom sporazumu, još jedna sila želi u njega?

Sjedinjene Države u petak su pozvale na novi sporazum o kontroli naoružanja nakon što je u četvrtak istekao sporazum kojim se ograničavalo rusko i američko strateško nuklearno naoružavanje.

Rusija je u rujnu predložila objema stranama da dobrovoljno produže uvjete sporazuma za godinu dana kako bi se osiguralo vrijeme za raspravu o sljedećem sporazumu, no američki je predsjednik Donald Trump u četvrtak u objavi na društvenim mrežama rekao da bi trebalo osmisliti novi sporazum.

Američki državni podtajnik za kontrolu naoružanja i međunarodnu sigurnost Thomas DiNanno rekao je na Konferenciji o razoružanju u Ženevi da produljenje Novog START-a, koji je postavio ograničenja dvjema najvećim nuklearnim silama, ne bi koristilo ni SAD-u ni svijetu, stoga što je manjkav i ne uključuje Kinu.

"Danas se Sjedinjene Države suočavaju s prijetnjama više nuklearnih sila. Ukratko, bilateralni sporazum, dakle sa samo jednom nuklearnom silom, jednostavno je neprikladan 2026. i za budućnost", rekao je DiNanno.

Kina se želi uključiti?

Ranije je DiNanno novinarima rekao da je Trump jasno dao do znanja da želi novi sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja.

Trump, koji je u srijedu razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, želi da se Kina uključi u sporazum o smanjenju nuklearnog oružja.

Kineski veleposlanik za razoružanje u UN-u Shen Jian rekao je u petak da njegova zemlja neće sudjelovati u novim pregovorima s Moskvom i Washingtonom. Peking je prethodno istaknuo da ima samo djelić njihovog broja bojevih glava, procijenjenih 600, u usporedbi s oko 4000 koliko je procjena za Rusiju i SAD.

DiNanno je izaslanicima rekao da je SAD svjestan da je Kina provela nuklearne eksplozivne testove, koje je pokušala sakriti.

"Kina je i dalje na putu da do 2030. godine ima preko 1000 nuklearnih bojevih glava", rekao je DiNanno, dodajući da Rusija podržava njihovo gomilanje.

Ruski veleposlanik za razoružanje u Ženevi, Genadij Gatilov, rekao članovima da je žalosno što SAD nije reagirao na pokušaje produljenja Novog START-a, dodajući da Moskva ostaje otvorena za razgovore.

"Ako bude bilo ozbiljnih razgovora o multilateralnim pregovorima o kontroli ili smanjenju nuklearnog oružja, Rusija bi u načelu bila uključena u takav proces, ako su u nj uključene i Velika Britanija i Francuska".

