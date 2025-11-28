Terorizam na božićnim sajmovima u Njemačkoj doveo do bizarnih mjera: 'Ovo je potpuni kaos'

Teroristički napadi na božićnim sajmovima posljednjih su godina uzdrmali Njemačku. Upravo su zato donesene nove sigurnosne mjere - betonske prepreke, metalne barijere te kamioni usmjereni u suprotnom smjeru.

Božićni sajam u Augsburgu suočava se s pomalo bizarnim situacijama upravo zbog sigurnosnih barijera koje štite sajam. Kako bi smanjili troškove, na područje sajma su postavili mobilne barijere koje moraju pomicati do 40 puta u sat vremena.

Glavni razlog za ovaj problem su tramvaji na liniji 1 i 2 koji redovito prolaze izravno kroz novootvoreni božićni sajam ispred gradske vijećnice, kao i vozila hitnih službi, piše Fenix.

'Potpuni kaos'

Metoda mobilnih barijera naišla je na brojne kritike, a reakcije građana su prilično oštre.

"Ovo je potpuni kaos", smatra jedan od građana Augsburga.

Gradski dužnosnik za sigurnost, Frank Pintsch, pojasnio je da bi alternativno rješenje bilo preskupo i nepraktično.

"Isključivanje javnog prijevoza tijekom cijelog trajanja božićnog sajma nije opcija pa je odabrano fleksibilno rješenje s ovim barijerama", pojasnio je Pintsch.

Veliki trošak za grad

Grad Augsburg je za zaštitu sajma kupio osam mobilnih barijera, poznatijih kao 'Oktablocks', zajedno s četiri dizalice 'Oktamover' za lakše pomicanje barijera. Ukupni trošak iznosi 250.000 eura.

Uz to, postoje i troškovi za osoblje koje premješta barijere, a procjenjuju se na oko 50.000 eura.

Pintsch je pojasnio da su podzemni stupići, koji su postavljeni u većini njemačkih gradova, puno skuplji te bi zahtijevali velike građevinske radove, što bi povećalo cijenu na oko 5 milijuna eura.

Prema njegovim riječima, ova varijanta bila je najbolja opcija u trenutačnim uvjetima za Augsburg.

