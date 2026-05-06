Porota nije imala milosti prema ubojici djevojčice (7): 'Svaki udah koji on udahne...'

Vozač FedExa Tanner Horner (34), koji je oteo i ubio sedmogodišnju Athenu Strand, osuđen je na smrt smrtonosnom injekcijom. Tijelo Athene pronađeno je dva dana nakon što je nestala iz svog doma u ruralnom gradiću Paradiseu, blizu Fort Wortha u Teksasu, 2022. godine. Oteo ju je vozač FedExa koji joj je dostavljao božićni poklon.

Tanner Horner priznao je detektivima nakon uhićenja da je djevojčicu ugurao u svoj kombi nakon što ju je slučajno udario njime, a zatim je zadavio kako bi je spriječio da ikome kaže. Okružni tužitelj okruga Wise, James Stainton, pokazao je sudu snimku male Athene žive i zdrave u kamionu FedExa nakon otmice, piše Metro.co.uk.

Sud je čuo da je Horner rekao Atheni: "Nemoj vikati, ili ću te ozlijediti" tijekom strašne muke koju je prolazila djevojčica. Nakon dvotjednog saslušanja, porota je odlučila pogubiti Hornera smrtonosnom injekcijom umjesto da ga osudi na doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta.

'Ti nisi ništa – ti si fusnota u Ateninoj priči'

U izjavi nakon početne optužnice protiv Hornera, Athenina majka, Maitlyn Gandy, rekla je da podržava smrtnu kaznu u ovom slučaju, dodajući:

"Svaki udah koji on udahne je onaj koji moja kći ne udahne".

Tijekom emotivnog izricanja presude, Atenin ujak, Elijah Strand, rekao je Horneru:

"Ti nisi ništa – ti si fusnota u Ateninoj priči. Njezino ime će se zauvijek pamtiti, njezino ime će se zauvijek slaviti i svi će vas zaboraviti. Atena je bila više od naslovnice. Bila je smijeh, znatiželja, ljubaznost i nevinost. I imala je snove koje nikada neće moći ostvariti, rođendane koje nikada neće slaviti i život koji nikada neće moći živjeti, zbog njegovih postupaka".

Stainton je prethodno rekao sudu da je Hornerov DNK pronađen "na mjestima gdje ne biste trebali pronaći DNK na sedmogodišnjoj djevojčici". Horner se izjasnio krivim za ubojstvo djeteta mlađeg od 10 godina, kao i za tešku otmicu.

Hornerova tvrdnja da je podigao djevojčicu nakon što ju je slučajno pregazio bila je potpuna laž, rekao je Stainton poroti, pokazujući na sliku koja je prikazuje neozlijeđenu iza vozačevog sjedala. Rekao je da se Athena borila s Hornerom, a njegov DNK pronađen je ispod njezinih noktiju. Hornerov odvjetnik, Steven Goble, tvrdio je da su fizička i mentalna bolest odigrale ulogu u ubojstvu.

"Kada je nečiji mozak ozlijeđen, to se ne vidi". Iako je priznao da su dokazi protiv Hornera strašni, rekao im je da je Hornerova majka pila dok je bila trudna. Također je rekao da Horner ima autizam i da je patio od "raznih mentalnih bolesti tijekom života", uz to što je bio izložen "ogromnoj količini olova".

