Odjeven u haljinu s perikom na glavi, glumio mrtvu majku da bi živio od njezine mirovine
Muškarac je tri godine skrivao prirodnu smrt svoje majke
Neimenovani Talijan (57) predstavljao se kao svoja majka, koja je preminula prije tri godine, kako bi primao njezinu mirovinu. Za te potrebe nosio je žensku odjeću i periku. To se događalo u gradu Borgo Virgilio u pokrajini Mantova, piše Fenix.
Muškarac je tri godine skrivao prirodnu smrt svoje majke. Međutim, tada se pojavio ogroman problem. Ženi je istekla osobna iskaznica, a bez nje - nije bilo isplate.
Muškarac je tada odjenuo haljinu, stavio periku i pojavio se u matičnom uredu gradske vijećnice.
Dočekala ga policija
Službenici su odmah shvatili da se radi o prijevari. Rekli su mu da se vrati u primjerenoj odjeći. To je učinio, ali u vijećnici ga je dočekala policija.
Tijekom istrage policajci su otkrili jezivu tajnu: žena je umrla još 2022. godine prirodnom smrću.
Njezin je sin tijelo sakrio u podrumu, gdje je policija pronašla mumificirane ostatke naslonjene na zid. Poslani su na pregled u mrtvačnicu obližnje bolnice. Protiv muškarca se, navodi list, sada vodi postupak zbog prikrivanja tijela i prijevare. Koliko je novca nezakonito primio – nije poznato.
