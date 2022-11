New York Times objavio je tajne izvještaje američkih obavještajaca koji sugeriraju da su ruski generali održali sastanak na kojem je bilo riječi o tome kada i kako bi Moskva mogla upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini. Na ove navode brzo je odgovorio ruski ministar obrane Sergej Šojgu, ali optužbama na račun Ukrajine, dok Dmitrij Medvedev konstantno prijeti upotrebom taktičkog oružja.

No, predsjednik Rusije Vladimir Putin nije sudjelovao u razgovorima koji su vođeni iza kulisa sve jače nuklearne retorike Rusije i neuspjeha na bojnom polju, piše New York Times koji se poziva na tajne dokumente američke administracije. Međutim, činjenica da su visoki ruski vojni lideri čak vodili razgovore, uznemirila je Bidenovu administraciju jer je pokazala koliko su ruski generali frustrirani zbog svojih neuspjeha na terenu i sugerira da prikrivene prijetnje Putina o upotrebi nuklearnog oružja možda nisu samo prijetnje.

Ipak, američki dužnosnici su rekli da nisu vidjeli dokaze da Rusi postavljaju nuklearno oružje ili poduzimaju druge taktičke mjere kako bi se pripremili za napad.

Očaj i neuspjesi mogli bi navesti na upotrebu nuklearnog oružja

William Burns, direktor CIA-e, ranije je rekao da bi Putinov “potencijalni očaj da izvuče pobjedu u Ukrajini i neuspjesi u ratu” mogli navesti Rusiju da iskoristi nuklearno oružje, dok je John Kirby odbio komentirati ove navode. Pentagon procjenjuje da Rusija ima zalihe od čak 2.000 taktičkog nuklearnog oružja, dizajniranog za korištenje na ratištima za svladavanje konvencionalnih snaga. Taktičko nuklearno oružje nikada nije korišteno u borbi, ali može biti raspoređeno na bilo koji način, uključujući projektil ili artiljerijsku granatu.

Taktičko nuklearno oružje manje je snage i predviđeno je za korištenje na manjim dometima od bojnih glava koje se nose na interkontinentalnim balističkim projektilima. Vojni stručnjaci kažu da bi upotreba nuklearnog oružja, prvi put u više od 75 godina, bitno promijenila oblik rata. Iako bi uništenje ovisilo o mnogim faktorima, uključujući veličinu oružja i vjetrove, čak i mala nuklearna eksplozija mogla bi izazvati tisuće smrtnih slučajeva i učiniti dijelove Ukrajine nenastanjivim.

Sergej Šojgu: Zapad želi uništiti Rusiju

Kao odgovor na ovaj izvještaj Sergej Šojgu optužio je Ukrajinu da pokušava napraviti upravo ono što američki obavještajci pripisuju Rusiji. Rusiji su poznati pokušaji Ukrajine da stvori prljavu nuklearnu bombu i njenu spremnost da na svojem teritoriju rasporedi nuklearno oružje NATO-a, izjavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu. On je rekao da 'SAD i europske zemlje demonstrativno ignoriraju nuklearne ucjene ukrajinskih vlasti, na primjer, provokacije usmjerene protiv nuklearke Zaporižje', koja je pod ruskom kontrolom. Ruski ministar obrane je priopćio da je Zapad zainteresiran za uništenje ruske ekonomije i vojnog potencijala.

"Glavni cilj destruktivnih napora kolektivnog Zapada je, naravno, Rusija. Uništenje njene ekonomije, vojnog potencijala, lišavanje mogućnosti vođenja nezavisne vanjske politike", rekao je Šojgu na sastanku zajedničke komisije ruskog i bjeloruskog ministarstva obrane.

Prema njegovim riječima Washington nastoji iskoristiti trenutnu situaciju 'da zadrži globalno vodstvo i maksimalno oslabi druge zemlje, uključujući i svoje saveznike u Europi'.

"NATO je povećao broj vojnika raspoređenih u istočnoj i centralnoj Europi za 2,5 puta – na preko 30.000", naveo je ruski ministar obrane. On je istaknuo da zapadne zemlje potiču eskalaciju sukoba u Ukrajini.

"Ukrajinske Oružane snage se stalno upumpavaju suvremenim oružjem i municijom. NATO im daje obavještajne informacije, direktno im se ukazuju ciljevi, šalju im svoje vojne savjetnike, prebacuju se strani plaćenici u Oružane snage Ukrajine, dok se protiv nas vodi informativni i sankcijski rat", rekao je Šojgu.

Prema njegovim riječima, 'kijevski režim pribjegava zabranjenim metodama borbe, uključujući terorističke napade, naručena ubojstva, granatiranje civila teškim oružjem, koriste ih kao živi štit'.

"Ali zapadne zemlje se trude sve to ne primjećivati. Štoviše, ohrabruju eskalaciju sukoba u Ukrajini", zaključio je ruski ministar obrane.

Medvedev stalno prijeti nuklearnim oružjem

Jedan od onih koji najčešće prijeti upotrebom nuklearnog oružja je bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev. Medvedev je sada rekao da Zapad poručuje da se 'Rusiji ne smije dozvoliti da dobije rat, što znači pobjedu Ukrajine'.

"Povratak teritorija Ukrajini znači raspad današnje Rusije, to je razlog za upotrebu nuklearnog oružja. Cilj Ukrajine u ratu je već definirao kijevski režim – povratak svih teritorija koji su joj prije pripadale, odnosno, njihovo otklanjanje od Rusije. To je prijetnja opstanku naše države i raspad današnje Rusije", navodi Medvedev. Dodaje da je to 'razlog za primjenu članka 19. Osnove državne politike Ruske Federacije u području nuklearnog odvraćanja', sugerirajući da bi Rusija imala pravo upotrijebiti nuklearno oružje u slučaju povratka okupiranih teritorija Ukrajini.

Upitao je tko onda planira nuklearni sukob.

"Recite mi? Što je to ako nije izazivanje svjetskog rata upotrebom nuklearnog oružja. Nazovimo stvari pravim imenom. Zapadne zemlje guraju svijet u globalni rat. A samo potpuna i konačna pobjeda Rusije garancija je protiv svjetskog sukoba", zaključio je Medvedev.

