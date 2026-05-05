Susjedi dobili nove moćne borbene avione: 'Gripen je jamstvo našeg suvereniteta'

Mađarska je preuzela dva nadzvučna borbena zrakoplova JAS 39 Gripen C iz Švedske od tvrtke Saab u sklopu ugovora potpisanog 2024. godine i tako dodatno proširila flotu svojih obrambenih snaga.

Prva je to isporuka od ukupno četiri platforme koje će biti smještene u zračnoj bazi Kecskemét na jugu Mađarske za brzo reagiranje na povrede zračnog prostora u regiji.

Foto: Tamás Kovács/Mađarsko ministarstvo obrane

Novi zrakoplovi proširit će flotu od 14 Gripena mađarskog ratnog zrakoplovstva, koja sudjeluje u misiji Baltičkog zračnog nadzora t širem NATO-ovom raspoređivanju, navodi The Defense Post.

Mađarskim Gripenima upravlja 101. zrakoplovna pukovnija, koja je prethodno koristila MiG-ove 29 prije nego što su ih 2008. godine zamijenili sustavom švedske proizvodnje.

Moćno oružje

"Gripen je za nas više od zrakoplovstva i vojnog tehničkog sredstva", naglasio je načelnik Glavnog stožera mađarske vojske, general pukovnik Gábor Böröndi. "Za nas i mađarske vojnike to je jamstvo našeg suvereniteta", dodao je.

Borbeni zrakoplov Gripen dug je 16 metara i ima raspon krila od devet metara. Može primiti do dva člana posade, ovisno o konfiguraciji. To nije samo konvencionalni presretač, već i višenamjenski taktički zrakoplov četvrte generacije koji istovremeno može izvršavati borbene, jurišne i izviđačke misije, navode iz Mađarskog ministarstva obrane, koje je zrakoplove nazvalo "krilima nacije".

Mlažnjak može nositi do 4.535 litara goriva te je opremljen sustavom za elektroničko ratovanje i održivu operativnost u teško dostupnim uvjetima.

Pokreće ga General Electric F414 turboventilatorski motor s naknadnim izgaranjem, a miže dostići brzinu od 2470 kilometara na sat.

Platforma ima 27-milimetarski revolverski top, kratkodometne infracrvene samonavođene rakete IRIS-T, rakete zrak-zrak AIM-120, rakete zrak-zemlja AGM-65 Maverick, aktivno radarski navođene rakete Meteor, protubrodske rakete Robotsystem i laserski navođene bombe.

