Maksim Kamenjecki, profesor s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu, bio je gost u emisiji Net.hr-a, gdje je pričao o aktualnoj situaciji u svojoj zemlji te je komentirao tijek rata.

Upitan može li pretpostaviti kako će Putin završiti nakon svega, Kamenjecki kaže da mu se čini da je Putinov problem, zbog čega je i došlo do ovog rata, vezan uz gubitak SSSR-a početkom 90-ih godina. "On je to doživio kao osobnu tragediju. Kada je došao na ovu funkciju predsjednika Rusije, pokušava to obnoviti, napraviti neku 'light' verziju SSSR-a", pojašnjava nam ovaj profesor.

Dodaje kako mu nije uspjelo smijeniti vlast u Kijevu, pa sada želi otrgnuti barem dijelove Ukrajine. "U tim idejama, njemu je netko davao informacije da će to ići lako. Pretpostavljam da je ideja napasti Kijev i sjeverne dijelove Ukrajine polazilo od toga da će se ponoviti situacija s Krimom 2014. godine, da njihova vojska neće naići na otpor. Zato su išli u kolonama, a ne linijama kako se ide u napad", kaže, dodajući da su čekali da ih se u Ukrajini "dočeka s cvijećem".

Bitan mu je Krim

Ta mu ideja mu nije uspjela pa sada pokušava zauzeti barem neke oblasti i regije, koje naziva 'Novorusija'. "To je bedasta ideja kada pogledate neka sociološka istraživanja što Ukrajinci misle o sebi", kaže, dodajući da je to taj plan koji on pokušava realizirati.

Profesor Kamenjecki dodaje da je Putinu bitan Krim i sve što je vezano na taj južni dio. "Krim je vojno-pomorska veza, tamo se nalazi svemirska infrastruktura Rusije. Da bi Rusija odigrala veću geopolitičku ulogu, njima treba Krim", kaže, dodajući da je s gospodarskog aspekta Krim sam po sebi dosta slab.

Kamenjecki kaže da je Putin odlučio provesti tu operaciju vraćanja nekog manjeg SSSR-a, uz spajanje Krima s kopnom, odnosnom dijelovima Ukrajine koji su trenutno pod napadom. "U tome je bila čitava njegova igra", rekao je.

Na pitanje vidi li kraj ovom ratu, kaže da za sada još ne. "U odnosu na Rusiju, mi smo mala zemlja, četiri puta smo manji, vojska je manja. To je problem zato što su Rusi zauzeli jedan dio našeg teritorija i pitanje je oslobađanja tog teritorija, to neće biti pušteno tek tako. Pitanje je koliko će izdržati naša strana i koliko će izdržati Rusija, oni isto imaju gubitke. Za njih su uz sankcije njihovi ljudski gubitci također problem", zaključuje profesor Maksim Kamenjecki u razgovoru za Net.hr.

Što je još rekao o situaciji u Ukrajini trenutno, stanju u Kijevu te kritikama njihovog predsjednika na račun Zapada, pogledajte u cijelom intervjuu.