KATASTROFA /

Stravična nesreća: Vlak naletio na grupu radnika, 11 ih je poginulo na mjestu!

Stravična nesreća: Vlak naletio na grupu radnika, 11 ih je poginulo na mjestu!
Foto: Shao Rui/xinhua News/profimedia/ilustracija

Vlak, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u grupu radnika na zakrivljenom dijelu pruge

27.11.2025.
8:55
Hina
Shao Rui/xinhua News/profimedia/ilustracija
U četvrtak je u u jugozapadnome kineskom gradu Kunmingu vlak naletio na skupinu željezničkih radnika, usmrtivši ih pritom jedanaest i ozlijedivši dvoje, rekli su dužnosnici, dodavši da je riječ je o najtežoj željezničkoj nesreći u Kini u više od deset godina.

Vlak, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u grupu radnika na zakrivljenom dijelu pruge na gradskoj željezničkoj postaji Luoyang Town.

Postaja u pokrajini Yunnan nastavila je s uobičajenim prometovanjem, a nesreća se istražuje, kazali su dužnosnici.

 

Kineska željeznička mreža najveća je na svijetu. Duga je više od 160.000 km i godišnje se njome realiziraju milijarde putovanja.

Premda je željeznička mreža hvaljena i poznata po učinkovitosti, pozornost javnosti privukla je nakon nekoliko incidenata, među kojima je onaj iz 2011. u istočnoj provinciji Zhejiang u kojemu poginulo 40, a ozlijeđeno je 200 ljudi. 

Devet je osoba poginulo 2021. kada je vlak u sjeverozapadnoj provinciji Gansu naletio na radnike na dijelu željezničke pruge Lanzhou-Xinjiang.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je i zašto postavio bombu pod poljski vlak? 'Čuo sam strahovito snažnu eksploziju'

