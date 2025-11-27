Stravična nesreća: Vlak naletio na grupu radnika, 11 ih je poginulo na mjestu!

U četvrtak je u u jugozapadnome kineskom gradu Kunmingu vlak naletio na skupinu željezničkih radnika, usmrtivši ih pritom jedanaest i ozlijedivši dvoje, rekli su dužnosnici, dodavši da je riječ je o najtežoj željezničkoj nesreći u Kini u više od deset godina.

Vlak, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u grupu radnika na zakrivljenom dijelu pruge na gradskoj željezničkoj postaji Luoyang Town.

Postaja u pokrajini Yunnan nastavila je s uobičajenim prometovanjem, a nesreća se istražuje, kazali su dužnosnici.

11 Dead, 2 Injured as Train Collides With Workers in China #QNAhttps://t.co/2Iagf7xDHh pic.twitter.com/8iP2xBGBO9 — Qatar News Agency (@QNAEnglish) November 27, 2025

Kineska željeznička mreža najveća je na svijetu. Duga je više od 160.000 km i godišnje se njome realiziraju milijarde putovanja.

Premda je željeznička mreža hvaljena i poznata po učinkovitosti, pozornost javnosti privukla je nakon nekoliko incidenata, među kojima je onaj iz 2011. u istočnoj provinciji Zhejiang u kojemu poginulo 40, a ozlijeđeno je 200 ljudi.

Devet je osoba poginulo 2021. kada je vlak u sjeverozapadnoj provinciji Gansu naletio na radnike na dijelu željezničke pruge Lanzhou-Xinjiang.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je i zašto postavio bombu pod poljski vlak? 'Čuo sam strahovito snažnu eksploziju'