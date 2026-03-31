Što se događa? Dvije europske zemlje dale 'crveno svjetlo' SAD-u: 'Ne može!'

Italija je odbila dopustiti američkim zrakoplovima slijetanje u zračnu bazu Sigonella na Siciliji s koje su trebali dalje poletjeti na Bliski istok, rekao je izvor u utorak, potvrđujući napise u talijanskim medijima.

List Daily Corriere della Sera izvijestio je da su 'neki američki bombarderi' trebali sletjeti u bazu na istoku Sicilije prije odlaska na Bliski istok. U izvješću se ne navodi kada se to trebalo dogoditi.

Izvor, koji nema dopuštenje govoriti za medije i stoga je želio ostati neimenovan, također nije rekao o koliko se zrakoplova radilo niti kada im je Rim odbio slijetanje.

SAD uopće nije zatražio odobrenje

Corriere della Sera ističe da dopuštenje za slijetanje nije dano jer Sjedinjene Države nisu tražile odobrenje, a talijansko vojno vodstvo nije konzultirano, kako je propisano ugovorima koji reguliraju korištenje američkih vojnih objekata u zemlji.

Talijansko ministarstvo obrane nije zasad komentiralo izvješća.

Oporbene stranke lijevog centra pozvale su vladu da blokira američko korištenje baza u Italiji kako bi se izbjeglo sudjelovanje u sukobu.

Desna vlada premijerke Giorgie Meloni izjavila je da će tražiti parlamentarno odobrenje ako se podnesu takvi zahtjevi.

I Španjolska zatvorila zračni prostor američkim vojnim avionima

Podsjetimo, ovo je druga europska zemlja koja je SAD-u opalila crveno svjetlo. Naime, Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor američkim zrakoplovima koji sudjeluju u ⁠napadima na Iran, što je korak dalje od prethodne zabrane korištenja vojnih baza kojima zajednički upravljaju.

"Ne dopuštamo korištenje vojnih baza ⁠niti korištenje zračnog prostora za akcije povezane s ratom u Iranu", rekla je španjolska ministrica obrane Margarita Robles u Madridu.

Zatvaranje zračnog prostora prisiljava vojne zrakoplove da zaobiđu Španjolsku, članicu NATO-a, na putu do svojih ciljeva na Bliskom istoku. To ne uključuje izvanredne situacije, dodao je list El Pais.

"Ovo je dio odluke koju je već donijela španjolska vlada da ne sudjeluje ili ne doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i protivno međunarodnom pravu", rekao je ministar gospodarstva Carlos Cuerpo za radio Cadena ⁠SER.

Španjolski premijer Pedro Sanchez jedan je od najglasnijih protivnika napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, opisujući ih kao nepromišljene i nezakonite. Predsjednik Donald Trump ‌zaprijetio je prekidom trgovine s Madridom nakon što je ta zemlje uskratila SAD-u korištenje baza u Španjolskoj za potrebe bliskoistočnog rata.

