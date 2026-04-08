Može li se dogoditi ovaj scenarij? Bivša Trumpova saveznica: 25. AMANDMAN!!!

Nekadašnja američka kongresnica Marjorie Taylor Greene, koja se razišla s Trumpom nakon što je bila jedna od njegovih najvjernijih saveznica u Zastupničkom domu, osudila je najnoviju prijetnju američkog predsjednika da će uništiti “cijelu civilizaciju” u Iranu.

"Nijedna bomba nije pala na Ameriku. Ne možemo ubiti cijelu civilizaciju. To je zlo i ludilo", napisala je Taylor Greene na X-u.

25TH AMENDMENT!!!

Not a single bomb has dropped on America. We cannot kill an entire civilization.

This is evil and madness. — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) April 7, 2026

Također je pozvala da se aktivira 25. amandman američkog Ustava kako bi se Trumpa uklonilo s dužnosti predsjednika.

Što je 25. amandman?

25. amandman američkog Ustava uređuje situacije u kojima predsjednik više nije sposoban obnašati dužnost, bilo privremeno ili trajno.

Najčešće se spominje njegov dio koji omogućuje da potpredsjednik, uz podršku većine članova vlade, preuzme ovlasti predsjednika ako procijene da on nije u stanju voditi državu.

U slučaju spora, konačnu odluku donosi Kongres dvotrećinskom većinom. Pozivanje na 25. amandman u političkom kontekstu obično znači zahtjev za smjenom predsjednika zbog procjene da je nesposoban za obnašanje dužnosti, što je izuzetno rijedak i politički osjetljiv potez.