Užas nakon večere: Starac (81) pregazio prijatelja (82), pa ga još jednom prešao autom!

U ponedjeljak navečer se u njemačkom Rechberghausenu pokraj Ulma dogodila teška prometna nesreća.

Dvojica su muškaraca zajedno jela večeru, a pri završetku je muškarac (81) htio svog prijatelja (82) odvesti kući. Njegov je automobil marke Renault bio parkiran nešto dalje, otkud se uputio u ulicu Bahnhofstraße.

Dok je muškarac (82) prelazio tu ulicu, prijatelj u Renaultu ga je udario sprijeda i vukao ga oko 70 metara - sve do parkirališta obližnjeg supermarketa, piše Fenix.

Premiuo na licu mjesta

Kod supermarketa je prvo parkirao svoj auto, ali ga je onda odlučio premjestiti. Tada se njegov prijatelj uspio osloboditi ispod auta. Ubrzo nakon toga, vozač je ponovno pregazio svog prijatelja.

Svjedoci nesreće odmah su pozvali Hitnu pomoć koja je pokušala reanimirati nesretnog muškarca, ali je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se pokušati razriješiti sve okolnosti ove bizarne, tragične nesreće.

