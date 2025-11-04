Starac biciklom sletio u provaliju duboku 40 metara: Preživio je zahvaljujući čudu

Stariji biciklist (77) prozvanom je "čudom" nakon što je preživio pad u 40 metara duboku provaliju gdje je proveo tri dana prije nego što je spašen. Francuz, kojem se svijet preokrenuo naglavačke na putu kući iz kupovine, prošao je samo s lakšim ozljedama i blagom hipotermijom nakon nesreće prošloga tjedna.

Francuski mediji prenose da je neimenovani umirovljenik promašio skretanje i pao u provaliju u Cervennesu, sjeverno od Montpelliera na putu kući.

Zarobljen na dnu provalije, vikao je kako bi privukao pozornost prolaznika i vozača na cesti iznad, ali bezuspješno. Srećom, sa sobom je imao namirnice koje je kupio, a među kojima je bilo i nekoliko boca vina koje su nekako "preživjele" pad.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Spašen nakon tri dana

Te su mu zalihe vina, koje je racionalno koristio, održale tri dana dok nije spašen.

Trećeg dana su radnici s ceste čuli njegovo zapomaganje. Nakon što su pronašli starčev bicikl, uspjeli su locirati i njega u provaliji.

Pozvali su vatrogasce i hitnu pomoć, čijim je helikopterom prevezen u bolnicu u Alèsu.

"On je čudo", kazao je glavni liječnik vatrogasne postrojbe Hérault dr. Laurent Savath. "U hladnoći i vlazi, gotovo bez hrane i vode, pokazao se nevjerojatno otpornim. Stvarno je žilav", kazao je liječnik.

Dok se pokušavao izvući, nekoliko je puta pao u potok pa je bio u opasnosti od pothlađenosti.

U međuvremenu je izašao iz bolnice.

POGLEDAJTE VIDEO: Manje auta, manje buke, čišći zrak: Hoće li Bajsevi pobijediti prometni kaos u Zagrebu?