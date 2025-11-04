Starac biciklom sletio u provaliju duboku 40 metara: Preživio je zahvaljujući čudu
Trećeg dana su radnici s ceste čuli njegovo zapomaganje i spasili ga
Stariji biciklist (77) prozvanom je "čudom" nakon što je preživio pad u 40 metara duboku provaliju gdje je proveo tri dana prije nego što je spašen. Francuz, kojem se svijet preokrenuo naglavačke na putu kući iz kupovine, prošao je samo s lakšim ozljedama i blagom hipotermijom nakon nesreće prošloga tjedna.
Francuski mediji prenose da je neimenovani umirovljenik promašio skretanje i pao u provaliju u Cervennesu, sjeverno od Montpelliera na putu kući.
Zarobljen na dnu provalije, vikao je kako bi privukao pozornost prolaznika i vozača na cesti iznad, ali bezuspješno. Srećom, sa sobom je imao namirnice koje je kupio, a među kojima je bilo i nekoliko boca vina koje su nekako "preživjele" pad.
Spašen nakon tri dana
Te su mu zalihe vina, koje je racionalno koristio, održale tri dana dok nije spašen.
Trećeg dana su radnici s ceste čuli njegovo zapomaganje. Nakon što su pronašli starčev bicikl, uspjeli su locirati i njega u provaliji.
Pozvali su vatrogasce i hitnu pomoć, čijim je helikopterom prevezen u bolnicu u Alèsu.
"On je čudo", kazao je glavni liječnik vatrogasne postrojbe Hérault dr. Laurent Savath. "U hladnoći i vlazi, gotovo bez hrane i vode, pokazao se nevjerojatno otpornim. Stvarno je žilav", kazao je liječnik.
Dok se pokušavao izvući, nekoliko je puta pao u potok pa je bio u opasnosti od pothlađenosti.
U međuvremenu je izašao iz bolnice.
