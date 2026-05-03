Stanari čuli udarce i zapomaganje: Otkačio se lift dok je dijete bilo u njemu

U Prokuplju u južnoj Srbiji je u poslijepodnevnim satima došlo do ozbiljnog incidenta u jednoj stambenoj zgradi, kada se lift srušio dok se u njemu nalazilo dijete. Srećom, dijete nije ozlijeđeno, piše Blic

Nesreća se dogodila oko 17 sati u višekatnici u naselju Carina. U trenutku incidenta dijete je bilo samo u liftu, koji se iznenada otkačio i pao u podrum zgrade. Stanari su ubrzo shvatili što se dogodilo, nakon što su čuli snažne udarce i zapomaganje iz okna lifta.

Na mjesto događaja pozvani su vatrogasci, koji su uspjeli izvući dijete iz lifta. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće je puknuće jedne od sajli lifta.

"Bilo je strašno, svi smo se potresli. Dijete je nakon pada lifta ostalo zarobljeno u podrumu, vikalo je i udaralo dok ga jedan susjed nije čuo" ispričala je jedna od stanarki.

Stanari navode kako je sreća u nesreći to što se lift, prema svemu sudeći, nalazio na nižim katovima u trenutku pucanja sajle, zbog čega nije razvio veliku brzinu pri padu.

Snažni udarci čuli su se u brojnim stanovima, a kasnije se pokazalo da su nastali prilikom udara lifta o zidove okna.

Riječ je o najvećoj stambenoj zgradi u Prokuplju, izgrađenoj 60-ih godina prošlog stoljeća, koja ima deset katova. Incident je uznemirio stanare i ponovno otvorio pitanje sigurnosti i održavanja liftova u starijim zgradama.

