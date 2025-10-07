Srbija je ruska baza za destabilizaciju Europe? Ugledni list razotkrio Vučićeve planove

Švicarski dnevni list Neue Zürcher Zeitung (NZZ) se pita je li politika balansiranja Srbije između istočnih i zapadnih sila počela posrtati, te služi li Srbija zapravo kao ruska baza za destabilizaciju Europe.

Na početku teksta autor navodi da su vlasti u Srbiji "odahnule kada su izbori u Moldaviji prije nešto više od tjedan dana prošli bez većih incidenata". Potom se podsjeća da je policija u Moldaviji uoči izbora provela 250 racija i uhitila 74 osobe.

"Prema moldavskim vlastima, uhićeni su se obučavali u kampovima u Srbiji. Tamo su, navodno, trenirani u taktikama i metodama napada i otpora prema snagama sigurnosti. Kao organizatora Moldavija vidi Rusiju, koja želi spriječiti proeuropski kurs te male države", prenosi Deutsche Welle (DW) u utorak.

Svinjske glave ispred džamija

Švicarski list dalje piše: "Optužbe su dobile na težini kada su četiri dana nakon racija u Moldaviji i srpske sigurnosne snage uhitile dvije osobe. Dvojica Srba sumnjiče se da su između 16. srpnja i 12. rujna organizirali paravojnu obuku za 150 do 170 Moldavaca i Rumunja."

U tekstu se navodi da je nakon tih uhićenja izgledalo kao da je Srbija izbjegla diplomatsku katastrofu. "Ipak, Beograd – koji održava bliske veze s Moskvom – sada se mora suočiti s vrlo neugodnim pitanjem: služi li Srbija kao baza za ruske pokušaje destabilizacije Europe?"

Autor sugerira potvrdan odgovor na postavljeno pitanje, navodeći još jedan primjer destabilizirajućeg djelovanja koje ima korijene u Srbiji: "U ponedjeljak, tri dana nakon prva dva uhićenja, Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je da je policija uhitila još jedanaest osoba, svi su Srbi. Sumnjiče se da su početkom rujna u Parizu postavili odsječene svinjske glave ispred više džamija. Također, između travnja i rujna navodno su bacali zelenu boju (boju islama) na židovske ustanove poput muzeja Holokausta i više sinagoga u širem području Pariza."

'Cilj je potaknuti mržnju, diskriminaciju i nasilje'

Švicarski list citira priopćenje srbijanskog Ministarstva unutarnjih poslova prema kojem su uhićene osobe osumnjičene da su za takve akcije prošle obuku u Srbiji "po nalogu strane obavještajne službe". Njihov navodni cilj bio je "potaknuti mržnju, diskriminaciju i nasilje prema osobama različitog podrijetla, boje kože ili vjere".

U tekstu se podsjeća da je Francuska još u lipnju optužila trojicu Srba zbog napada bojom na jednu židovsku ustanovu te da Francuska, kao i Moldavija, sumnjiči Rusiju kao organizatora tih akcija. "Prema sigurnosnim stručnjacima, vjerojatnost da se takvi kampovi za obuku u Srbiji organiziraju bez znanja sigurnosnog aparata – i time režima – izuzetno je mala. Još 2024. godine, uoči predsjedničkih izbora u Moldaviji, kružile su informacije o kampovima pod ruskom kontrolom za moldavske izgrednike u Srbiji i srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Tada su srpske vlasti šutjele."

Vučić 'zadaje sve više glavobolja'

Sada se u švicarskom listu postavlja pitanje: zašto se uhićenja u Srbiji događaju baš sada, kada bacaju loše svjetlo na zemlju? "To vjerojatno ima veze s politikom balansiranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić već godinama pokušava održavati dobre – i prije svega za njega isplative – odnose s Rusijom, EU-om, SAD-om i Kinom. Strategija je dosad davala rezultate. Investicije su stizale i sa Zapada i s Istoka. Vučić je bio gost u Berlinu, Bruxellesu, Pekingu, Moskvi i Mar-a-Lagu. Međutim, on zadaje sve više glavobolje i Europskoj uniji i Sjedinjenim Državama – ali i Rusiji."

Autor podsjeća na činjenicu da je Bruxelles sve zabrinutiji zbog autoritarnog načina na koji režim postupa prema sudionicima prosvjeda koji traju gotovo godinu dana te citira povjerenicu za proširenje Martu Kos, koja je prije nekoliko tjedana izjavila: "Imamo problem u Beogradu."

U tekstu se nadalje podsjeća da je Europska pučka stranka, najjača grupacija u Europskom parlamentu, nedavno razmatrala sankcije ili čak isključenje Vučićeve Srpske napredne stranke. Ne zaboravlja se ni ljutnja Moskve zbog isporuka srpske municije i oružja Ukrajini, kao ni strahovanja Srbije i Rusije od najavljenih američkih sankcija protiv Naftne industrije Srbije, koja je u većinskom ruskom vlasništvu.

Autor zaključuje da su i obuka u Srbiji i uhićenja osumnjičenih samo primjer do koje je mjere za Beograd postalo teško balansirati između Istoka i Zapada. "Jesu li uhićenja provedena samo kako bi se izbjegle sankcije protiv NIS-a – zasad ostaje špekulacija."

U tekstu se navodi reakcija predsjednika Srbije na pojačane pritiske: "Vučić u međuvremenu napada i zapadne i istočne partnere. U intervjuu za njemački Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), nedavne ruske optužbe povodom isporuke srpske municije nazvao je 'nesumnjivo najuvredljivijom izjavom protiv Srbije' koju je ikada čuo. Istodobno, ponovno je optužio zapadne obavještajne službe da financiraju revoluciju u Srbiji. Kao i obično, nije iznio nikakve dokaze."

