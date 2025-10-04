Vučić dao zlokobnu prognozu: 'Bit će rata'

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u petak je na svečanom otvaranju nove brze željezničke pruge između Beograda i Subotice izjavio da se "svi u svijetu pripremaju za rat", piše Telegraf.

"Bit će sve teže u svijetu. Bit će teže i kod nas zato što ljudi moraju znati da se svi pripremaju za rat. A kad se pripremaju za rat, znači da će ga i biti. Ja vam kažem, bit će", rekao je Vučić.

Svijet se, rekao je predsjednik Srbije, "priprema samo za to i ništa drugo".

"Ne zanimaju ih razgovori i pregovori. Kopaju svoje rovove i čekaju početak, a znaju da rat dolazi svakako. Čekaju i spremaju se", izjavio je Vučić.

POGLEDAJTE VIDEO Dok bukte prosvjedi, Vučić sprema vojnu paradu: 'Lete nad gradom, misliš srušit će ti zgradu'