Vučić ponižen usred New Yorka: Pazite što mu je napravio Trumpov ministar

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak navečer iz New Yorka je poručio da se ipak nije sastao s američkim ministrom financija Scottom Bessentom, piše Nova.rs.

Iako je sastanak bio dogovoren, Vučić je novinarima rekao da se nije susreo s Bessentom jer je ministar "iznenada imao neki novi sastanak".

Međutim, Vučić je istaknuo da je razgovarao s Richardom Grenellom i Johnom Jovanovićem, dužnosnicima koji su bili u koordinaciji s Bessentom.

'Sunčane zrake na kraju tunela'

Vučić je kazao je da su razgovarali o visokim američkim carinama od čak 35 posto na uvoz robe iz Srbije i poručio da očekuje pozitivno rješenje.

"Razgovaralo se o tome, ali to će biti duža priča. Nadam se da ćemo je uspješno riješiti. Vidim sunčane zrake na kraju tunela, unatoč vrlo kompliciranim procedurama", rekao je Vučić, koji u New Yorku boravi u sklopu zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda.

Podsjetimo, iako se Vučić nije uspio sastati s Bessentom, u srijedu je razgovarao s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom. Na svojem Instagram profilu napisao je da je fokus susreta bio na jačanju političkog dijaloga SAD-a i Srbije, unaprjeđenju ekonomske suradnje i zajedničkim sigurnosnim izazovima.

