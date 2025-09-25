Vučić ponudio Beograd kao globalnu mirovnu prijestolnicu: 'Balkan je mjesto zajedničke odgovornosti'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru na Općoj skupštini UN-s ponudio je Beograd za mjesto dijaloga vezano uz sve svjetske sukobe i pozvao međunarodnu zajednicu da poduzme konkretne mjere da se osiguraju sigurnost i prava svih Srba na Kosovu.

Istaknuvši da je svijet pred "velikim geopolitičkim podjelama" Vučić je ponudio Beograd kao mjesto za dijalog svim sukobljenim stranama, izvjestili su beogradski medji.

Vučić je naglasio je da je Balkan mjesto zajedničke odgovornosti i poručio da će Srbija i dalje ostati "neovisna i slobodna".

"Nezavisnost Srbije nije dobijena privilegija, već je suvereno pravo, ali ta suverenost je temeljna i bez obzira na brojne globalne izazove, Srbija je ostala na postojanom kursu, a njena makroekonomska situacija je stabilna i ekonomija nastavlja rasti, što samo pokazuje koliko je posvećena reformama i investiranju u infrastrukturu i digitalizaciju, dokazuje posvećenost moje zemlje održivom razvoju", rekao je Vučić.

Podsjetio je da će Srbija 2027. godine biti domaćin specijalizirane izložbe EXPO 2027. i pozvao sve države da sudjeluju na toj manifestaciji.

