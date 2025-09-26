Špijunaža, ubojstvo, dronovi... Merz izgovorio ono čega se svi boje

Njemački kancelar Friedrich Merz u petak je upozorio da se zemlja suočava s neviđenom sigurnosnom situacijom zbog hibridnih prijetnji, uključujući cyber napade i operacije sabotaže.

"Mi nismo u ratu, ali također više ne živimo u miru", rekao je Merz na sajmu Schwarz Ecosystem u Berlinu, opisujući, kako je naveo, novu stvarnost hibridnih prijetnji s kojima se zemlja suočava.

Konzervativni lider iznio je primjere niz neprijateljskih aktivnosti, ne imenujući izravno Rusiju, ali jasno implicirajući na njezinu umiješanost, objavio je Euronews.

"Letovi dronova, špijunaža, ubojstvo u Tiergartenu i ozbiljne prijetnje javnim osobama, ne samo u Njemačkoj, već diljem brojnih europskih zemalja", rekao je Merz, prema navodima njemačke novinske agencije DPA.

​​​​​​​"Vidimo akte sabotaže, pokušaje onesposobljavanja podatkovnih centara i cyber napade", dodao je, naglasivši da su te prijetnje stvarne.

