ZABRANJENE VREĆICE /

Španjolska policija zaustavila hrvatskog vozača: U kamionu pronašli hrpu cvjetova, ali ne za proljetne bukete

Španjolska policija zaustavila hrvatskog vozača: U kamionu pronašli hrpu cvjetova, ali ne za proljetne bukete
Foto: Antony DICKSON/AFP/Profimedia/Ilustracija

25.5.2026.
14:00
Hina
Antony DICKSON/AFP/Profimedia/Ilustracija
Španjolska policija je uhitila 46-godišnjeg hrvatskog vozača kamiona nakon što je kod njega pronašla 100 kilograma cvjetova (pupoljaka) marihuane, izvijestila je policija u ponedjeljak.

Vozač je prevozio prijavljene boce s kemijskim proizvodima iz lučkog grada Valencije prema Hrvatskoj kada ga je zaustavila policija.

"Tijekom inspekcije tereta vozila, koje se kretalo vrlo udaljeno od svoje rute, agenti su pronašli 15 kutija, a u njima niz plastičnih vrećica koje sadrže 100 kilograma cvjetova marihuane", priopćila je policija.

Kamion s hrvatskim tablicama zaustavila je u nedjelju oko 18 sati kada se navodno kretao južnije prema gradu Almeriji. 

Policija je privela vozača pod sumnjom za počinjenje kaznenog djela protiv javnog zdravstva i bit će izveden pred istražnog suca.

Na jugu Španjolske nalaze se skrivene plantaže marihuane koja je uz kokain glavna droga koju policija plijeni zadnjih godina.

