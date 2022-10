NATO strahuje da će se prst ruskog predsjednika Vladimira Putina približiti okidaču kojim želi dokazati da je spreman za nuklearnu demonstraciju sile. A sve veća zabrinutost potaknula je britanskog ministra obrane Bena Wallacea da otkaže svoje planove i odleti u Washington na razgovore o krizi ovog tjedna. Analitičari su se bojali da će Putin detonirati nuklearnu bojevu glavu u Crnom moru, potencijalno oslobađajući tsunamije i oblak otrovnog plina. Također se tvrdilo da su u tijeku planovi za testiranje taktičke nuklearne bombe na Arktiku prije lansiranja jedne na bojištu u Ukrajini.

Kako javlja The Sun, proteklih dana viđene su brojne NOTAM poruke, upozorenja za zrakoplove izdana u kratkom roku, ali i ruska navigacijska upozorenja koja upućuju na vojne vježbe u Barentsovom moru blizu granice s Norveškom. To je isto područje gdje je prije nekoliko dana primijećen 'Belgorod', divovska ruska podmornica koja je naoružana nuklearnim torpedima. Podmornica Belgorod nosi nadimak i 'ubojica gradova'.

Putin naredio dva nuklearna testiranja, ali oba je spriječio 'tehnički kvar'?

Upozorenja traju od subote, iako je dosad navodno bilo malo naznaka velikih testiranja. U međuvremenu se u izvješćima tvrdi da je Putin ranije ovog mjeseca naredio dva nuklearna pokusa koji se zapravo nisu dogodila. Upućeni tvrde da je lansiranje spriječio 'tehnički kvar' ili čak nevoljkost vojnih zapovjednika.

Ovo bi mogao biti znak da Putinov autoritet nestaje, rekao je Valerij Solovej, bivši profesor na prestižnom moskovskom Institutu za međunarodne odnose, školi za obuku špijuna i diplomata, javlja The Sun.

Ekspert za Putina: 'On je donio načelnu odluku o uporabi nuklearnog oružja'

"Putinova odluka o uporabi taktičkog nuklearnog oružja [u sukobu u Ukrajini] bez sumnje bi naišla na otpor. Ne znam koliko će taj otpor biti učinkovit, ali ću navesti da su nuklearni testovi trebali biti održani u posljednja dva tjedna. Jedan u Barentsovom moru, pod vodom, a drugi pod zemljom, u regiji Arkhangelsk. Oba puta testovi nisu održani. Razlog je taj što je prije lansiranja, ili točnije, prije uporabe taktičkog nuklearnog oružja, potrebno osigurati da je to oružje u potpunosti operativno. Dakle, moraju biti testirani", kazao je Solovej.

Solovej, stručnjak za ruskog predsjednika i njegov najuži krug, tvrdi da je Putin donio načelnu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Ali oba nedavna testiranja koja je Putin naredio bila su 'prekinuta'.

'Ako je riječ o sabotaži, to bi ukazalo na raspad Putinovog autoriteta'

"Predsjednik je dobio izvješća da je došlo do izvanredne situacije, da nije uspjelo, implicirajući na tehničke nedostatke. Ali, stvar je u tome da je jednom nesreća, dvaput slučajnost, ali ako i treći testovi završe na isti način, bez ičega, to će izgledati kao sabotaža… Neispunjavanje zapovijedi glavnog zapovjednika. To bi ukazalo na 'raspad Putinovog autoriteta, ruske izvršne vlasti", rekao je Solovej.

Njegovi su komentari zapravo ponovili izvješća na Telegram kanalu General SVR, koji tvrdi da objavljuje informacije upućene iz Kremlja. Tamo je isto objavljeno da je navodni nuklearni test Putin naredio za 13. listopada i da je pripreman 'u strogoj tajnosti'. Ali, čelnik Kremlja 'je obaviješten o potrebi odgode datuma i vremena testiranja'. Dodaje se kako se navodno nisu imali vremena dovoljno dobro pripremiti. To je navodno bilo već drugi put da je nuklearni test odgođen u posljednja dva tjedna.

Nuklearni test bio bi velika eskalacija sukoba

Nuklearni test, čak i u nenaseljenom području, bio bi velika eskalacija i pojačao bi strah od sveopćeg nuklearnog sukoba.

Ranije ovog tjedna britanski ministar obrane Ben Wallace je u kratkom roku otkazao izlaganje pred zastupnicima u parlamentu i odletio u glavni grad SAD-a kako bi razgovarao sa svojim američkim kolegama. Sigurnosni izvor rekao je za The Sun: "Prijetnja se nedavno povećala."

A ministar oružanih snaga James Heappey priznao je: "U trenutku smo kada su ovakvi razgovori neophodni".

Šef špijunske agencije GCQH rekao je da njegovi ljudi pomno prate sve znakove da bi Putin mogao lansirati nuklearku. A ovaj tjedan dva lovca RAF-a pratila su nadzorni avion "nuke sniffer" iznad Crnog mora blizu Krima. Riječ je o avionu tipa RC-135W koji 'upija' neprijateljske signale i može testirati atmosferu na dokaze radioaktivnosti.

Putin je prošlog mjeseca rekao da je Moskva spremna upotrijebiti nuklearno oružje za obranu svog "teritorijalnog integriteta" - uključujući nezakonito pripojene regije Ukrajine. Američki predsjednik Joe Biden upozorio je da je svijet bliže Armagedonu nego u bilo kojem trenutku od Kubanske raketne krize 1962. godine.

