Rastu strahovi da će ruski predsjednik Vladimir Putin izvesti demonstraciju sile detonirajući nuklearnu bojevu glavu iznad Crnog mora. Britanski ministar obrane Ben Wallace jučer je odjurio u Washington na razgovore o krizi zbog sve veće zabrinutosti da bi ludi Putin mogao pritisnuti gumb, piše The Sun.

Sigurnosni izvor rekao je za The Sun: "Prijetnja se nedavno povećala." Wallace je u kratkom roku otkazao davanje iskaza zastupnicima kako bi otišao u glavni grad SAD-a da bi razgovarao sa svojim američkim kolegama. Ministar oružanih snaga James Heappey jučer je priznao "da smo u trenutku kada su ovakvi razgovori neophodni".

Strah se pojavio u trenutku kada ruski tiranin nastavlja s invazijom iako su Ukrajinci potukli njegove trupe. Zapadni dužnosnici upozoravaju da su Putin i njegovi generali sve očajniji zbog masivnih gubitaka na bojnom polju u Ukrajini i "značajnih neuspjeha vojnog vodstva".

Putin je prošlog mjeseca rekao da je Moskva spremna upotrijebiti nuklearno oružje za obranu svog "teritorijalnog integriteta". A američki predsjednik Joe Biden upozorio je da je svijet bliže Armagedonu nego ikad od Kubanske raketne krize 1962. godine. Jučer je špijunski zrakoplov RAF-a došao na nekoliko kilometara do obale Krima dok je letio iznad Crnog mora, u pratnji dva borbena aviona Typhoon.

Peskova prijetnja nuklearnim oružjem

U novom naletu zveckanja oružjem jučer je Putinov glasnogovornik upozorio da bi se novopripojeni dijelovi Ukrajine mogli braniti nuklearnim oružjem. Dmitrij Peskov rekao je novinarima: “Svi su ti teritoriji neotuđivi dijelovi Ruske Federacije i svi su zaštićeni. Njihova sigurnost osigurana je na istoj razini kao i ostatak ruskog teritorija.”

Strahovi se javljaju dok Ukrajinci nastavljaju potiskivati Putinove snage na istoku Ukrajine. Jedan izvor je rekao da Putinu ponestaje "visokopreciznih, dalekometnih, značajnih bojevih glava" poput projektila S-300.

Zapadni dužnosnik dodao je: “Iako su ruske zalihe velike, one nipošto nisu beskonačne. Kada pogledate broj projektila ispaljenih u posljednjih nekoliko mjeseci, mislimo da je to problem. Sposobnost Rusije da nastavi s ovom zasićenom baražnom paljbom preciznog oružja sada dolazi do točke u kojoj će to biti neodrživo."

Napadi dronovima

Kao rezultat toga, Putin upotrebljava bespilotne letjelice Shahed-136 iranske proizvodnje, ali one nisu toliko pouzdane, manje su učinkovite i relativno sporo lete, zbog čega su lakša meta za obaranje protuzračnom vatrom i pješačkim oružjem.

Iran je zanijekao da je dostavio bespilotne letjelice Putinu, ali izvor The Suna tvrdi da "nema sumnje odakle dolazi to oružje". U međuvremenu, Ujedinjeno Kraljevstvo je ruske napade projektilima i bespilotnim letjelicama na ukrajinska mjesta i gradove nazvalo "kukavičkim i očajničkim činom".

Posljednji udari ostavili su Žitomir, grad s vojnim bazama 136 kilometara zapadno od glavnog grada Kijeva, bez struje i vode nakon raketnog udara na energetsko postrojenje. Projektili su također pogodili energetski objekt u Kijevu i teško oštetili drugi u Dnjipru.

Ministar vanjskih poslova James Cleverly rekao je: “Putin nije uspio tenkovima zauzeti ukrajinska mjesta i gradove, sada pokušava kukavičkim napadima dronovima. To su očajnički postupci čovjeka koji gubi rat na bojnom polju. Zato smo poslali rakete protuzračne obrane. On neće slomiti Ukrajince ili našu odlučnost da budemo uz njih.”

Zapadni dužnosnici također su potvrdili da Putinovoj vojsci nedostaju časnici, kako na terenu tako i na višim strateškim razinama. Izvor je rekao: “Suočen s neuspjehom, preferira žrtvenog jarca i otpuštanje pojedinaca umjesto ispravljanja sustavnih grešaka. Vjerojatno postoji kritičan nedostatak kontinuiteta zapovijedanja. Ovo je štetnije nego u zapadnoj vojsci."

Sinoć je premijerka Liz Truss razgovarala s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. “Razgovarali su o svojoj dubokoj zabrinutosti zbog nedavnih barbarskih napada Rusije na civilna područja u Ukrajini. Složili su se da će UK i Francuska nastaviti blisko surađivati sa saveznicima kako bi podržali Ukrajinu i koordinirali naš odgovor na rusku agresiju", stoji u izjavi njezina ureda.

Razgovor o posebno osjetljivim pitanjima

Tajnovita priroda putovanja u zadnji tren i komentar ministra oružanih snaga Jamesa Heappeya - koji je rekao da su razgovori koje će Wallace voditi u utorak "nevjerovatni" - sugeriraju da će se raspravljati o posebno osjetljivim i ozbiljnim pitanjima, piše Sky News.

Kay Burley iz Skya pitala je ministra vanjskih poslova Jamesa Cleverlyja je li putovanje organizirano zbog zabrinutosti oko mogućih nuklearnih napada. Ali Cleverly je zaobišao pitanje, inzistirajući na tome da su putovanja ove prirode uobičajena.

"Redovito razgovaramo s našim europskim kolegama, našim američkim kolegama, našim ukrajinskim kolegama i to činimo jer smo vidjeli promjenu u taktici Rusije da se više kreću prema napadima na civilnu infrastrukturu, a ne na vojne ciljeve", rekao je za Sky News. “Dakle, ti su razgovori normalan i redovit dio nečega što je iskreno vrlo nenormalna i perverzna situacija."

"Postoji hitnost jer su civili gađani na novi način i stoga moramo odgovoriti na to, a naš odgovor mora biti brz. Postoje razgovori koje iskreno ne želite voditi preko telefona."

Na pitanje je li do posjeta došlo zbog nuklearne prijetnje, Cleverly je rekao da se raspravlja o "punom rasponu načina na koji pomažemo Ukrajincima da se obrane. Radije sam ovdje nego u Sjedinjenim Državama pa neću nagađati", rekao je. "Razgovaramo o nizu pitanja svaki put kada razgovaramo. Ono što vidimo u Ukrajini je brutalnost u razmjerima na koje nismo navikli u Europi."

