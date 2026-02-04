Ruskak za spašavanje koštao je života: Sedežnica je vukla po snijegu pa digla u zrak

Obitelj Australke koja je poginula u nesreći na sedežnici u Japanu prisjetila se svoje "lijepe djevojke“ kao nekoga tko je čuvao druge. Prijatelji se opraštaju od 22-godišnjakinje koju su opisali kao djevojku "živahnog duha".

Snowboarderica iz Queenslanda Brooke Day zadobila je teške ozljede u petak nakon što joj se ruksak zaglavio na sedežnici na skijalištu u Tsugaike Mountain u Otariju, blizu Nagana. Day se spuštala sa žičare kada joj se kopča ruksaka zaglavila u žičari. Nesretnu Day žičara je vukla po snijegu, a na kraju je i lebdila u zraku, piše The Gurdian.

Radnik na održavanju je pritisnuo gumb za hitne slučajeve, a Day je prevezena u bolnicu. Doživjela je zastoj srca. Nije joj bilo spasa.

Ruskak se zaglavio

Njezina obitelj opisala ju je kao naprednu snowboardericku koja je među svojim vršnjacima bila poznata kao "sigurna". Bila je to njezina četvrta snježna sezona u Japanu i bila je obučena za preživljavanje u lavini.

"Kako bi zaštitila sebe i svoje prijatelje, Brooke je u petak nosila ruksak Avalanche Rescue", rekla je obitelj u izjavi.

"Tragično, ruksak Avalanche Rescue se zaglavio na žičari" dodali su.

"Bili smo uz Brooke kada je mirno preminula u ranim jutarnjim satima nedjelje po australskom vremenu. Također bismo se željeli zahvaliti njezinim prijateljima koji su joj pružili pomoć u vrijeme potrebe i ostali s njom dok nismo stigli u Japan", rekli su. Zamolili su za privatnost kako bi mogli dovesti prekrasnu kćer kući.

Obitelj i prijatelji opraštaju se od nje

U utorak je Maroochydore Roos AFL Club objavio počast Day, opisujući je kao "talentiranu mladu nogometašicu i cijenjenu suigračicu koja je uvijek bila pozitivan i živahan dio grupe". Brooke je igrala s Roosima tijekom juniorskih i seniorskih nogometnih godina.

"Uvijek je bila pozitivan i živahan dio grupe, uvijek je imala osmijeh na licu i unatoč raznim neuspjesima nikada nije zanemarivala svoja razočaranja", dodali su. Day je uzela pauzu u AFL-u zbog ozljede te je u radila i uživala u Japanu.

"Treniranje ove prekrasne male džepne rakete bilo je zadovoljstvo“, komentirala je Kelly Louise Loe objavu AFL kluba.

"Bila je draga, brižna i nikada nije odustajala... Bila je privilegija igrati uz nju", rekla je Rach Crack.

Alex Surf Club na Sunshine Coastu također je u utorak objavio počast Day, opisujući je kao "duboko cijenjenog i voljenog dijela našeg tima kafića“.

