Drama u popularnom ski resortu: Ruksak joj zaglavio u kabini žičare. Umrla je

Drama u popularnom ski resortu: Ruksak joj zaglavio u kabini žičare. Umrla je
Foto: Ilustracija Kyodo/newscom/newscom/profimedia

Prema navodima policije 22-godišnja turistkinja doživjela je zastoj srca te je hitno prevezena u bolnicu, gdje je kasnije preminula

2.2.2026.
8:06
danas.hr
Australska snowboarderica smrtno je stradala tijekom putovanja u Japan nakon nesreće na žičari u popularnom skijalištu Tsugaike Mountain Resort u dolini Hakuba. Do nesreće je došlo u petak nakon što joj se ruksak zaglavio u skijaškoj žičari, zbog čega je ostala visjeti u zraku, piše CNN.

Prema navodima japanske policije, 22-godišnja turistkinja doživjela je zastoj srca te je hitno prevezena u bolnicu, gdje je kasnije preminula. Operater žičare priopćio je da se remen ruksaka oko struka zapleo za sjedalicu, a kako je ruksak bio zakopčan, nije se odvojio od tijela prilikom silaska.

Djelatnici skijališta odmah su zaustavili žičaru i pružili prvu pomoć, no unatoč brzoj reakciji, djevojci nije bilo spasa. Tvrtka koja upravlja žičarom izrazila je sućut obitelji stradale turistkinje i najavila pojačavanje sigurnosnih mjera.

Australsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je smrt svoje državljanke u Japanu te navelo da obitelji pruža konzularnu pomoć. Japan je inače jedno od najpopularnijih azijskih odredišta za zimske sportove, osobito među stranim turistima.

Drama u popularnom ski resortu: Ruksak joj zaglavio u kabini žičare. Umrla je