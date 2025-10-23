Snimljen jezivi trenutak pada aviona: Okrenuo se u zraku, zabio u tlo pa eksplodirao

Samo nekoliko sekundi nakon polijetanja manji zrakoplov okrenuo se naopačke i zabio u tlo u saveznoj državi Táchira u Venecueli u srijedu. Odmah je eksplodirao. U avionu su bile dvije osobe koje su poginule.

Nesreću je navodno uzrokovala puknuta guma, ali vlasti to nisu potvrdile.

Kamere su ulovile stravičan trenutak tragedije. Snimka prikazuje Cheyenne I kako juri pistom u zračnoj luci Paramillo. Čim su se kotači odvojili od piste, avion se počinje prevrtati u zraku. Pilot nije mogao vratiti kontrolu, piše The Sun.

Zabio se nosom u tlo

Kad se gotovo potpuno okrenuo naopako, zabio se nosom u tlo. Izbila je stravična eksplozija, a u pozadini se čuju krici promatrača.

Prva izvješća sugeriraju da je pilot izgubio kontrolu nakon što je pukla jedna od guma aviona. Dvije žrtve nesreće, koja se dogodila u 9.52 sati, identificirane su kao Toni Bortone i Juan Maldonado.

Lokalni izvori rekli su da je avion povezan s vladinim aktivnostima. Zrakoplovne vlasti surađuju s vojskom kako bi utvrdile uzrok nesreće. Razmatraju mehanički kvar, ljudsku pogrešku ili vanjske uvjete. Još nema službenog objašnjenja.

