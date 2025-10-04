Snažno nevrijeme hara Europom: Poginula najmanje jedna osoba, stotine tisuća ostalo bez struje

Najmanje jedna osoba je poginula, a više stotina tisuća ljudi ostalo je bez struje u strašnoj oluji Amy koja hara dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Zabilježene su velike količine kiše i rekordni udari vjetra do 145 km/h, a nastavak oluje očekuje se i danas.

Irska policija potvrdila je smrt muškarca (40) u gradu Letterkenny koji je preminuo od posljedica nevremena, a na snazi je crveno upozorenje zbog kojeg se stanovnicima nalaže zadržavanje u skloništima, a zatvorene su i škole, piše Sky News.

Storm Amy broke records overnight - Baltasound hit 947.9 hPa, provisionally the lowest October pressure ever recorded at a UK land station, beating Muckle Flugga’s 950.9 hPa in 1988. pic.twitter.com/X5kO1DfI45 — Met Office (@metoffice) October 4, 2025

Britanska meteorološka služba izdala je žuto upozorenje za gotovo cijelu zemlju, dok se sutra očekuje popuštanje oluje koja bi se trebala početi pomicati prema Skandinaviji.

Problemi i u ostatku Europe

Italija i Španjolska posljednjih su dana pretrpjele velike štete zbog obilnih kiša koje su uzrokovale bujice i klizišta, a dijelu građana su poplavljeni domovi.

Snažna oluja posljednjih dana uzrokuje velike probleme i u Grčkoj gdje su bujice po cestama nosile vozila, zatvoren je dio škola, a u nekim se dijelovima očekuje i snijeg.

Obilne kiše su izazvale poplave i u Bugarskoj gdje su vatrogasci imali nekoliko stotina intervencija, dok se na sjeveru države kiša pretvorila u snijeg.

Otkazani letovi u Nizozemskoj

Oluja Amy stvara probleme i u Nizozemskoj gdje je do sada otkazano više od stotinu letova zbog snažnih udara vjetra, piše Economic Times.

Jedna od najprometnijih europskih luka, Schiphol, izdala je upozorenje za moguć nastavak kašnjenja ili otkazivanja letova sve dok traje oluja.

