Snažno podrhtavanje pogodilo milijunski grad: 'Nikada u životu nisam osjetio takav potres'

Najmanje troje ljudi je poginulo, a nekoliko je ozlijeđeno nakon što je potres magnitude 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio Bangladeš u petak, priopćila je policija dodajući da su zgrade oštećene u mnogim područjima, uključujući Daku, gusto naseljeni glavni grad.

Podrhtavanje tla osjetilo se u istočnim državama susjedne Indije, koje graniče s Bangladešom, ali zasad nema izvješća o većoj šteti, priopćile su vlasti.

Američka geološka služba priopćila je da je epicentar potresa bio u gradu Narsingdi, oko 40 kilometara istočno od Dake.

Prestravljeni ljudi i uplakana djeca

Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle, a neke improvizirane konstrukcije su se urušile, rekli su Reutersovi svjedoci.

Tri osobe su poginule kada se ograda šesterokatnice urušila tijekom potresa, priopćila je policija.

"Osjetili smo snažan potres i zgrade su se tresle poput drveća. Stubišta su bila zakrčena dok su ljudi jurili dolje. Svi su bili prestravljeni, djeca su plakala", rekao je Suman Rahman, stanovnik Dake.

"Nikada u životu nisam osjetio takav potres. Bili smo u uredu kada se namještaj počeo tresti. Jurnuli smo niz stepenice na ulicu i već vidjeli druge ljude na cesti", rekao je Sadman Sakib, koji radi u privatnoj tvrtki u Daki.

Poziv na oprez

Vatrogasna služba izvijestila je o ozljedama nakon što su cigle i cement popadali sa zgrada u izgradnji.

Muhamad Junus, čelnik privremene vlade te južnoazijske zemlje, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu.

"Pozivamo stanovnike da ostanu na oprezu i ne obraćaju pažnju na bilo kakve glasine ili dezinformacije", rekao je u izjavi dodajući da će "bude li potrebno, daljnje smjernice biti proslijeđene putem telefonskih linija i službenih kanala".

