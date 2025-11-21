Snažno podrhtavanje pogodilo milijunski grad: 'Nikada u životu nisam osjetio takav potres'
Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle.
Najmanje troje ljudi je poginulo, a nekoliko je ozlijeđeno nakon što je potres magnitude 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio Bangladeš u petak, priopćila je policija dodajući da su zgrade oštećene u mnogim područjima, uključujući Daku, gusto naseljeni glavni grad.
Podrhtavanje tla osjetilo se u istočnim državama susjedne Indije, koje graniče s Bangladešom, ali zasad nema izvješća o većoj šteti, priopćile su vlasti.
Američka geološka služba priopćila je da je epicentar potresa bio u gradu Narsingdi, oko 40 kilometara istočno od Dake.
Prestravljeni ljudi i uplakana djeca
Stanovnici grada izjurili su iz svojih domova dok su se zgrade tresle, a neke improvizirane konstrukcije su se urušile, rekli su Reutersovi svjedoci.
Tri osobe su poginule kada se ograda šesterokatnice urušila tijekom potresa, priopćila je policija.
"Osjetili smo snažan potres i zgrade su se tresle poput drveća. Stubišta su bila zakrčena dok su ljudi jurili dolje. Svi su bili prestravljeni, djeca su plakala", rekao je Suman Rahman, stanovnik Dake.
"Nikada u životu nisam osjetio takav potres. Bili smo u uredu kada se namještaj počeo tresti. Jurnuli smo niz stepenice na ulicu i već vidjeli druge ljude na cesti", rekao je Sadman Sakib, koji radi u privatnoj tvrtki u Daki.
Poziv na oprez
Vatrogasna služba izvijestila je o ozljedama nakon što su cigle i cement popadali sa zgrada u izgradnji.
Muhamad Junus, čelnik privremene vlade te južnoazijske zemlje, pozvao je ljude da ostanu mirni dok vlasti procjenjuju štetu.
"Pozivamo stanovnike da ostanu na oprezu i ne obraćaju pažnju na bilo kakve glasine ili dezinformacije", rekao je u izjavi dodajući da će "bude li potrebno, daljnje smjernice biti proslijeđene putem telefonskih linija i službenih kanala".
