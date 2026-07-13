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TRAGEDIJA U VODI /

Utopili se pokušavajući spasiti dvoje djece: Izvukli su ih iz mora, ali nije im bilo spasa

Utopili se pokušavajući spasiti dvoje djece: Izvukli su ih iz mora, ali nije im bilo spasa
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Foto: TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Ovo su samo posljednji slučajevi tragedija na otvorenim vodama ovoga ljeta tijekom uzastopnih toplinskih valova

13.7.2026.
9:52
Dunja Stanković
TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
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Dvojica muškaraca utopila su se u moru na plaži Seaton Carew na sjeveroistoku Engleske kada su pokušali spasiti dvoje djece iz vode, potvrdila je policija Clevelanda. 

Oba djeteta su spašena i prevezena u bolnicu na pregled. 

Policija je dojavu dobila u 15.45 sati u nedjelju. S njima su na teren pojurili liječnici, hitna pomoć i pripadnici Obalne straže. 

Dvojica muškaraca izvučena su iz mora i pružena im je medicinska pomoć, no ubrzo su proglašeni mrtvima, prenosi Sky news

"Izražavamo najdublju sućut obiteljima obojice muškaraca", kazao je nadzornik Glen Ward. 

Upozorenje građanima

Policija provodi istragu kako bi rasvijetlila sve okolnosti tragedije, no ističe da njihove smrti ne tretira kao sumnjive odnosno posljedice kaznenih djela. 

"Želio bih posjetiti sve da otvorene vode sa sobom nose i rizike. Znamo da je kupanje primamljivo po vrućinama, ali potičemo građane da se suzdrže od ulaska u otvorene vode. Danas smo, nažalost, svjedočili tragediji kao rezultat toga", napomenuli su iz policije. 

Ovo su samo posljednji slučajevi tragedija na otvorenim vodama ovoga ljeta tijekom uzastopnih toplinskih valova. Tijekom svibanjskih vrućina, najmanje 15 osoba, uglavnom djece, utopilo se plivajući u otvorenim vodama. 

Samo nekoliko dana ranije, u petak su dvojica 18-godišnjaka poginula u odvojenim tragedijama na akumulacijskom jezeru Dovestone u Oldhamu i kompleksu Darley Abbey Mills u Derbyshireu. 

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