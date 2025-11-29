Tektonski poremećaj u Ukrajini: Pad moćnog 'zelenog kardinala' imat će drastične posljedice?

Smjena Andrija Jermaka s položaja svemoćnog šefa ureda predsjednika Volodimira Zelenskog predstavlja tektonski poremećaj za Ukrajinu i otvara put za žestoku borbu oko toga kako će se upravljati zemljom, navodi POLITICO u petak u svojoj analizi.

Jermak, kojeg su zbog nošenja vojne odjeće prozvali "zelenim kardinalom", nekada je bio slabo poznati odvjetnik i producent niskobudžetnih filmova. Potom je kao glavni suradnik Zelenskog stekao ogroman utjecaj, a mnogi su ga smatrali gotovo su-predsjednikom.

Nema sumnje da će Zelenskom faliti njegova donedavna desna ruka. Mnogi ukrajinski komentatori opisivali su Jermaka kao "producenta" u vladajućem duopolu, dok je Zelenski, bivši komičar koji je postao predsjednik, imao glavnu ulogu. Zelenski je bez svojeg producenta ostao u trenutku dok se priprema za intenzivne pregovore sa Sjedinjenim Državama oko mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata.

Zahtjevi oporbe

Oporbeni političari iskoristit će njegovu razrješenje zbog korupcijskog skandala teškog 100 milijuna dolara kako bi pojačali svoj zahtjev za formiranjem vlade nacionalnog jedinstva. Na to se pozivaju još otkako je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju, a Jermakov odlazak dodatno će ohrabriti te frakcije.

Ipak, POLITICO ističe da mnogi neće žaliti Jermaka. Njegova monopolizacija moći bila je predmet kritika i frustracija, i to ne samo u Ukrajini, nego i među zapadnim saveznicima. Ne čudi da su oporbeni političari i bivši dužnosnici koji su se sukobljavali s Jermakom pozdravili njegov odlazak. Izrazili su nadu da će to označiti promjenu u načinu na koji Zelenski vodi državu i udaljavanje od strogo kontroliranog stila vladanja.

"Nisam vjerovao da je moguće da će ikada otići", rekao je jedan bivši visoki ukrajinski dužnosnik, koji je zatražio da ostane anoniman.

Potezi iz sjene

Neki oporbenjaci postavili su pitanje hoće li Zelenski iskoristiti ovaj trenutak za vođenje inkluzivnije politike. Bivša potpredsjednica vlade Ivanna Klimpuš-Cincadze pita se hoće li ova drama promijeniti način vladanja. "Upravo je to pitanje. Način vladanja mora se vratiti ustavu - parlament mora povratiti svoju moć", navodi Klimpuš-Cincadze.

"To znači da predsjednik mora pristati razgovarati sa svim frakcijama, moramo preispitati odnose u parlamentu i formirati pravu vladu nacionalnog jedinstva, koja će odgovarati parlamentu, a ne predsjedničkom uredu", dodala je Klimpuš-Cincadze.

Julija Mendel, ukrajinska novinarka i bivša savjetnica Zelenskog koja je postala njegova kritičarka, smatra da je Jermakova smjena "očajnička reakcija na nepodnošljiv pritisak".

"Zelenski nikada nije mislio da će stvari otići ovako daleko i zato nema spremnu stvarnu zamjenu. Pritisak je postao toliko intenzivan da se sve svodilo na najjednostavniji izbor - on ili Jermak, a Zelenski je izabrao sebe", smatra Mendel i dodaje da ne vjeruje da će se promijeniti previše stvari. "Jermak bi i dalje mogao iz sjene vući konce", ocjenjuje Mendel.

