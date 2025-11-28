Desna ruka Zelenskog podnio ostavku, korupcijski skandal trese Ukrajinu!

Andrij Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika i njegov glavni savjetnik podnio je ostavku nakon što je Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) ranije u petak pretražio njegove prostorije, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski, prenosi Kyiv Independent.

"Doći će do resetiranja Ureda predsjednika. Andrij Jermak, šef Ureda predsjednika, podnio je ostavku. Zahvalan sam Andriju što je uvijek predstavljao stav Ukrajine u pregovorima točno onako kako je trebalo biti", poručio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski je dodao kako želi "izbjeći glasine i spekulacije". "Što se tiče novog šefa Ureda (predsjednika), sutra ću održati konzultacije s onima koji bi mogli voditi ovu instituciju", najavio je.

Skandal potresa državni vrh

Jermakova ostavka dolazi u jeku najvećeg korupcijskog skandala koji je potresao Ukrajinu za vrijeme mandata Zelenskog. U središtu afere je državna nuklearna tvrtka Energoatom, a NABU je ovog mjeseca optužio osam osumnjičenika. Kao vođa skupine imenovan je Timur Mindič, jednog od najbližih suradnika predsjednika Zelenskog.

U međuvremenu, Mindič je pobjegao iz Ukrajine prije podizanja optužnice, a Zelenski ga je sankcionirao i stavio na tjeralicu.

Ministar pravosuđa Herman Haluščenko i ministrica energetike Svitlana Hrinčuk, također upleteni u skandal, smijenjeni su 19. studenog, no protiv njih još nije podignuta optužnica. Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, također je obuhvaćen istragom, ali ni on do sada nije optužen.

'Ali Baba dodjeljuje zadatke'

Ukrajinska Pravda, pozivajući se na vlastite izvore, izvijestila je da je i sam Jermak umiješan u korupcijski skandal te da ga istražitelji spominju pod kodnim imenom "Ali Baba".

"Ali Baba održava sastanke i dodjeljuje zadatke agencijama za provođenje zakona kako bi osigurao progon detektiva NABU-a i antikorupcijskih tužitelja", izjavio je u studenom glavni ukrajinski antikorupcijski tužitelj Oleksandr Klimenko.

Izvor iz policije otkrio je za Kyiv Independent da je jedna od luksuznih kuća u blizini Kijeva, financirana novcem iz korupcijske sheme Energoatoma, bila namijenjena upravo Jermaku. Jermak nije komentirao ove navode, a iz Ureda predsjednika nisu odgovorili na upite za komentar.

'Jermak je moćan'

Jermak je imenovan 2020. godine, a stekao je ogroman utjecaj unutar ukrajinske vlade. Zelenski ga je unatoč kritikama godinama branio, odbacujući tvrdnje da njegov šef ureda ima preveliku moć. "Jermak je moćan menadžer. Poštujem ga zbog njegovih rezultata. Radi ono što mu kažem i izvršava te zadatke", izjavio je Zelenski u intervjuu za Bloomberg prošle godine.

"Došao je sa mnom, otići će sa mnom. I neće ostati ni na jednoj poziciji", rekao je predsjednik još 2021. godine.

