Korupcija u krugu Volodimira Zelenskog: Istražitelji upali u kuću šefa Ureda predsjednika

Nacionalni antikorupcijski ured (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO) jutros su izvršili pretres kuće Andrije Jermaka, šefa Ureda predsjednika Ukrajine, Volodimira Zelenskog.

Istraga protiv Jermaka pokrenuta je u slučaju korupcijske afere u energetskom sektoru u kojoj je do sada optuženo osmero ljudi. Sumnja se da je vođa kriminalne skupine Timur Mindič, suvlasnik studija Kvartal 95 i bivši poslovni partner Volodmira Zelenskog, piše Ukrajinska Pravda.

Ukrajinski mediji ranije su pisali da je uži krug Zelenskog savjetovao da otpusti Jermaka zbog umiješanosti u korupciju. Umjesto toga, Zelenski ga je imenovao šefom pregovaračke delegacije sa SAD-om i drugim partnerima Kijeva za rješavanje sukoba.

Korupcijska afera 'Midas'

Podsjetimo, NABU je 10. studenog otkrio veliku korupcijsku aferu u energetskom sektoru i objavio audio snimke razgovora osumnjičenih. Izvršen je pretres domova Mindiča, ali i tadašnjeg ministra pravosuđa Hermana Haluščenka.

Izvori su otkrili da je Mindič napustio Ukrajinu samo nekoliko sati prije pretresa.

Samo dan kasnije, istražitelji su identificirali i ostale osumnjičene u istrazi tvrtke Energoatom, među kojima je Mindič (na snimkama nazvan 'Karlson'), bivši savjetnik ministra energetike Ihor Mironjuk ('Raketa'), izvršni direktor Energoatoma za sigurnost Dmitro Basov ('Tenor'), Oleksandr Cukerman ('Sugarman'), Ihor Fursenko ('Rošik'), Lesja Ustimenko te Ljudmila Zorina.

Peter osumnjičenih je privedeno, dok su Mindič i Cukerman uspjeli pobjeći iz države. Ostalima su određene mjere opreza uz mogućnost jamčevine, koja je kasnije i uplaćena za Ustimenko i Zorinu.

Premijerka Julija Sviridenko objavila je 12. studenog da je Herman Haluščenko suspendiran s mjesta ministra pravosuđa, dok je Zelenski, odlukom Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, sljedećeg dana uveo sankcije protiv Mindiča i Cukermana.

