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Pijani vozač slavi drugi rođendan: Preživio pad sa 150 metara, izvlačila ga gorska služba

Pijani vozač slavi drugi rođendan: Preživio pad sa 150 metara, izvlačila ga gorska služba
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Foto: Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Prolaznici su alarmirali hitne službe, koje su se spustile do olupine i započele akciju spašavanja

20.7.2026.
11:52
Dunja Stanković
Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Vijest kao iz rubrike vjerovali ili ne odjeknula je Austrijom gdje je pijani vozač (20) čudom preživio pad niz 150 metara visoku planinsku padinu u Tirolu. 

Nesreća se dogodila u noći na ponedjeljak, nekoliko minuta nakon ponoći kada se mladi vozač u automobilu spuštao šumskom cestom s alpskog pašnjaka u Tuxu. 

U jednom je trenutku izgubio nadzor nad automobilom i sletio s ceste. Vozilo se zatim nekoliko puta prevrnulo i palo niz padinu otprilike 150 metara, prenosi Kronen Zeitung.

Izvlačila ga gorska služba

Prolaznici su alarmirali hitne službe, koje su se spustile do olupine i započele akciju spašavanja. U njoj su sudjelovali vatrogasci, pripadnici gorske službe, bolničari, hitna pomoć i policija. 

"Pripadnici gorske službe spašavanja izvukli su vozača iz vozila i prebacili ga na šumski put gdje je predan liječnicima hitne pomoći", objavile su vlasti. 

Ozlijeđeni vozač prevezen je zatim u bolnicu Schwaz. 

Alkotest je potvrdio da je za volanom bio pijan. "Preliminarni alkotest pokazao je značajnu razinu opijenosti", objavili su istražitelji. 

Pokrenuta je istraga, a protiv vozača će biti podignuta optužnica. 

TirolPrometna NesrećaPijani VozačCrna Kronika
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