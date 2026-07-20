Pijani vozač slavi drugi rođendan: Preživio pad sa 150 metara, izvlačila ga gorska služba

Vijest kao iz rubrike vjerovali ili ne odjeknula je Austrijom gdje je pijani vozač (20) čudom preživio pad niz 150 metara visoku planinsku padinu u Tirolu.

Nesreća se dogodila u noći na ponedjeljak, nekoliko minuta nakon ponoći kada se mladi vozač u automobilu spuštao šumskom cestom s alpskog pašnjaka u Tuxu.

U jednom je trenutku izgubio nadzor nad automobilom i sletio s ceste. Vozilo se zatim nekoliko puta prevrnulo i palo niz padinu otprilike 150 metara, prenosi Kronen Zeitung.

Izvlačila ga gorska služba

Prolaznici su alarmirali hitne službe, koje su se spustile do olupine i započele akciju spašavanja. U njoj su sudjelovali vatrogasci, pripadnici gorske službe, bolničari, hitna pomoć i policija.

"Pripadnici gorske službe spašavanja izvukli su vozača iz vozila i prebacili ga na šumski put gdje je predan liječnicima hitne pomoći", objavile su vlasti.

Ozlijeđeni vozač prevezen je zatim u bolnicu Schwaz.

Alkotest je potvrdio da je za volanom bio pijan. "Preliminarni alkotest pokazao je značajnu razinu opijenosti", objavili su istražitelji.

Pokrenuta je istraga, a protiv vozača će biti podignuta optužnica.