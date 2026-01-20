Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u utorak je rekao da se Britanija više ne bi trebala zvati ​​Velikom Britanijom jer je to jedina zemlja na svijetu koja i službeno nosi naziv "Velika".

"Mislim da bi se Britanija trebala zvati jednostavno Britanija jer je 'Velika Britanija' jedini primjer zemlje koja u nazivu ima pridjev 'Velika'", rekao je Lavrov novinarima govoreći o kolonijalizmu nakon komentara o Grenlandu.

Dodao je kako je postojao još jedan primjer zemlje koja se nazivala "velikom" - "Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija", a vodio ju je Moamer el Gadafi, ali da "ona više ne postoji."

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske obično se na ruskome naziva "Velikobritanija" ili Velika Britanija.

Neprijatelj broj jedan

Dok Sjedinjene Države pod Donaldom Trumpom nastoje obnoviti veze s Moskvom i posredovati u miru između Rusije i Ukrajine, Britaniji je dodijeljen status javnog neprijatelja broj jedan za Rusiju.

Na ruskoj državnoj televiziji je "Perfidni Albion", izraz koji često koriste voditelji vijesti, prikazan kao spletkama sklona globalna obavještajna sila koja se miješa u sve iza kulisa od Washingtona do Irana u dvoličnom pokušaju potkopavanja ruskih interesa širom svijeta.

Riječ je o pogrdnome nazivu za Veliku Britaniju koji potječe iz Francuske 18. stoljeća, a popularizirala ga je njemačka propaganda za vrijeme I. svjetskog rata da bi se istaknuli navodna dvoličnost i neprijateljstvo Britanije.

Britanija tvrdi da je Rusija prijetnja Europi. Usred rata u Ukrajini, Rusija i zapad više su se puta međusobno optuživali za to da vode špijunske kampanje takvog intenziteta kakav nije viđen od najgorih razdoblja hladnoga rata.

