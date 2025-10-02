Šef Ryanaira kritizira EU: Sjede, piju čaj i jedu kekse. Von der Leyen je beskorisna

Direktor Ryanaira Michael O’Leary oštro je kritizirao EU zbog neuspjeha u zaštiti europskih zračnih luka i izjavio kako bi neovlaštene dronove koji ometaju zračni promet trebalo obarati, piše Politico.

U srijedu se očekuje da će čelnici Europske unije raspravljati o uvođenju „zida od dronova” na neformalnom sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu, u nadi da će se spriječiti upadi bespilotnih letjelica koje šalje Rusija ili drugi zlonamjerni akteri.

„Zašto ne obaramo te dronove?” rekao je O’Leary u intervjuu za list, kada je upitan o nedavnim upadima dronova u europske zračne luke. Pritom se zapitao zašto se to ne čini „ako ruski vojni zrakoplov preleti NATO-ov zračni prostor.”

„Naše su operacije bile poremećene prije tri tjedna kada su dronovi prelijetali Poljsku i poljske zračne luke bile zatvorene četiri sata,” rekao je direktor zrakoplovne kompanije, misleći na incident pripisan Rusiji.

„Prošlog tjedna to su bile danske zračne luke koje su bile zatvorene otprilike dva sata,” dodao je, misleći na upade u kopenhašku i aalborgšku zračnu luku, za koje lokalne vlasti još nisu utvrdile počinitelja. „To izaziva smetnje i tražimo poduzimanje mjera.”

'Sjede, piju čaj i jedu kekse'

Unatoč novom osjećaju hitnosti u zaštiti europskih zračnih luka, O’Leary smatra da zid od dronova nije rješenje.

„Ne mislim da zid od dronova ima ikakav učinak. Mislite li da Rusi ne mogu lansirati dron iz same Poljske?” rekao je O’Leary.

Povjerenik za obranu Andrius Kubilius ovu je inicijativu stavio u središte „Eastern Flank Watcha”, obrambenog plana među istočnim državama članicama EU-a kako bi se cijeli kontinent zaštitio od eskalirajućih sigurnosnih prijetnji.

Uoči neformalnog samita u Kopenhagenu, na kojem će šefovi država i vlada EU-a raspravljati o obrambenoj inicijativi, šef niskobudžetne aviokompanije izrazio je skepticizam prema njihovim planovima i vjerodostojnosti.

„Nemam nikakvo povjerenje u europske čelnike koji sjede, piju čaj i jedu kekse,” rekao je. „Ako ne možete zaštititi ni prelete iznad Francuske, kakve su nam šanse da nas zaštitite od Rusije?” dodao je, misleći na otkazane letove iznad Francuske za vrijeme štrajkova kontrolora zračnog prometa u toj zemlji.

„Nemam povjerenja u von der Leyen. Beskorisna je i trebala bi dati ostavku,” zaključio je O’Leary.

