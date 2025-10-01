Predsjednik koji leti Ryanairom: Snimka brzinom munje postala viralna

Češki predsjednik Petr Pavel postao je viralan nakon što je viđen kako se ukrcava na let jeftinog avioprijevoznika Ryanaira iz Londona za Prag, bez ikakvih posebnih privilegija.

Snimka Pavela koji se penje stepenicama do zrakoplova ubrzo je privukao puno pažnje na društvenim mrežama. Ukrcao se bez prioriteta, a uz njega su bila dvojica muškaraca u odijelima, vjeruje se zaštitara.

Češki list Blesk piše da je Pavel bio na kratkom privatnom odmoru u Velikoj Britaniji, čije je troškove sam pokrio. Dužnosnici su potvrdili da putovanje nije bilo povezano s njegovim redovnim dužnostima.

Tko je Petr Pavel?

Predsjednik nije javno komentirao snimku i let Ryanairom, no svejedno je privukao puno pažnje i pozitivnih komentara kao visoki dužnosnik koji putuje na, za njega, nekonvencionalan način, piše expats.cz.

Let je uslijedio nakon tjedna ispunjenog obavezama, od sudjelovanja na Općoj skupštini UN-a u Sjedinjenim Američkim Državama do sjednice Vijeća sigurnosti.

Ovaj bivši NATO-ov general došao je 2023. na čelo Češke pobijedivši Andreja Babiša na predsjedničkim izborima. Kao vojnik djelovao je i tijekom rata u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji devedesetih godina.

Tijekom 1993. u sklopu mirovnih snaga UN-a na području tzv. Republike Srpske Krajine vodio je operaciju kojom je spašeno pedeset francuskih vojnika iz zone sukoba između Srba i Hrvata u istočnoj Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Putnički avion 18 minuta kružio prije nego što je sletio, razlog će vas šokirati