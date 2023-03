SAD pokušava šarmirati i nagovoriti Europu da se udruže protiv Kine. Ali Europa ima druge prioritete na umu, piše Politico.

Uoči sastanka američkog predsjednika Joea Bidena sa šeficom Europske unije Ursulom von der Leyen u Washingtonu, američki dužnosnici podastrli su Europi hitna upozorenja o Pekingu, ali i obećanja da će izgladiti trgovinske sporove.

Mnoge zemlje EU oklijevaju kada je u pitanju Kina

S druge strane, američka vlada dijeli obavještajne podatke s Europom koji sugeriraju da Kina razmatra naoružavanje Rusije u njezinom ratu protiv Ukrajine. No, to je Europa dočekala s mješavinom opreza i oštrine. Neki europski čelnici poput njemačkog kancelara Olafa Scholza oštro su upozorili Kinu da to ne čini, dok su drugi - uključujući von der Leyen - bili oprezniji u prihvaćanju američkih tvrdnji.

Što se tiče obećanja, američki dužnosnici uvjeravaju Europljane da će njihove tvrtke dobiti pristup određenim poreznim olakšicama i subvencijama. No, odgovor Europe bio je u najboljem slučaju ambivalentan. Mnoge europske zemlje, ne samo Njemačka koja ima jake trgovinske veze s Kinom, oklijevaju povući se s profitabilnog kineskog tržišta.

Stav 'ni amo ni tamo' ogolio podjele SAD-a i Europe

Taj 'ni amo ni tamo' stav ogolio je dugotrajne podjele između SAD-a i europskih zemalja oko rastuće gospodarske, ali i vojne moći Kine.

“Europljani su već doživjeli duboku ekonomsku traumu zbog odsijecanja Rusije. Ne mogu zamisliti još i odsijecanje Kine”, kaže Heather Conley, bivša dužnosnica State Departmenta koja je bila zadužena za europska i euroazijska pitanja u administraciji Georgea W. Busha.

Ali kako pritisak SAD-a na Europu raste, a obavještajni podaci o Kini sve više zabrinjavaju, postoje znakovi da bi američka kampanja mogla uroditi plodom. Njemačka je rekla da preispituje nastavak korištenja opreme kineskih tvrtki Huawei i ZTE, dok je Nizozemska u srijedu rekla da će blokirati prodaju naprednih čipova za pisače Kini.

Conley tvrdi da bi dobivanje podrše Europe zahtijevalo ponovno osmišljavanje prioriteta američke politike.

"SAD u tom slučaju moraju stvoriti alternativu jačanjem Europe i naših saveznika u Aziji", rekla je Conley.

SAD 'kupuje' EU ekonomskim povlasticama

Ona dodaje da to znači osmišljavanje novih zakona o tehnologiji, ključnim mineralnim sirovinama i opskrbnim lancima koji će imati na umu potrebe saveznika - nešto što američko zakonodavstvo, s naglaskom na američku industriju, donedavno nije učinilo.

Europski dužnosnici nadaju se da će postići napredak prema osiguravanju sporazuma o pristupu EU-a programu subvencija osmišljenih u skladu s američkim Zakonom o smanjenju inflacije. Dvije strane sada dogovaraju posebno izuzeće koje bi tvrtkama iz EU-a omogućilo isti pristup poticajima koje SAD nudi partnerima poput Kanade i Meksika s kojima ima sporazum o slobodnoj trgovini. To se ipak ne očekuje već ovoga tjedna, s obzirom na to da će za bilo kakve promjene možda biti potrebna uredba predsjednika. U zamjenu za to, EU hvali ideju "kluba kritičnih sirovina" - skupine zemalja istomišljenica koje bi se okupile u borbi protiv kineske dominacije na tom polju.

Bez Kine Europi kronično nedostaju ključni minerali

Europi nedostaje minerala poput litija i kobalta, koji su ključni materijali u komponenatama praktički svega - od automobilskih baterija do solarnih panela. Von der Leyen se snažno usredotočila na tu ideju tijekom svoga posjeta Kanadi u utorak, sugerirajući da bi Kanada mogla Europi ponuditi prijeko potrebne resurse.

"Iz Kine stiže 98 posto europskih zaliha tih rijetkih metala. Europa mora smanjiti rizik te ovisnosti", rekla je.

Jedan neimenovani dužnosnik EU-a kazao je kako je to zajednički cilj.

"Obje strane žele zelenu tranziciju. Obje strane žele držati pod kontrolom netržišne ekonomije", rekao je dužnosnik kojemu je dopuštena anonimnost jer nije ovlašten javno govoriti.

'Ovo nije nešto na čemu radimo tek dva tjedna

Američka trgovinska predstavnica Katherine Tai izjavila je u intervjuu da je cilj "za nas jednako važan kao što je važan za EU ili bilo kojeg drugog našeg partnera." Američki dužnosnici zanijekali su da Biden povezuje tu susretljiviju američku trgovinsku politiku s očekivanjima da EU zauzme oštriji stav prema Kini.

"EU sama donosi odluke", rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće. "Postoji usklađenost bez presedana između SAD-a i Europe u pogledu zabrinutosti koje predstavlja Narodna Republika Kina, a mi nastavljamo s njima koordinirati po tom pitanju", dodao je.

Visoki dužnosnik State Departmenta naglasio je da je uključivanje Europljana u oštriji pristup Kini bio fokus Bidenove administracije od njezina početka te da administracija vjeruje da su Europljani sada puno bliži stajalištu SAD-a nego prije.

"Ovo nije nešto na čemu radimo tek dva tjedna. Europljani su s nama. Radimo na tome zajedno upravo zato što sada imamo konvergenciju kakvu prije nismo imali", rekao je isti dužnosnik.

Potezi EU-a još su daleko od Bidenovih želja

Još jedan američki dužnosnik, kojem je, kao i drugima, odobrena anonimnost za raspravu o osjetljivim diplomatskim pitanjima, rekao je da Washington na to ne gleda kao na transakciju.

"Umjesto toga, mi se na neki način oslanjamo na naš pristup ratu u Ukrajini: dijeljenje informacija, sudjelovanje u stalnom dijalogu i upozoravanje na pretjerano oslanjanje ili ovisnost o bilo kojoj zemlji, bilo da je riječ o Rusiji ili Kini", rekao je neimenovani američki dužnosnik.

Svi potezi koje Europa učini mogli bi još uvijek biti daleko od onoga što Bidenova administracija želi u smislu ekonomske izolacije Kine.

“Oni su uvjereni da će Europa doista pojačati napore i materijalno doprinijeti suočavanju s Kinom. Ipak, čelnici najvećih europskih gospodarstava otvoreno kažu da nisu zainteresirani za odvajanje te vrste i širenje sankcija Kini u slučaju sukoba,” rekao je Elbridge Colby, bivši dužnosnik Ministarstva obrane koji je zagovarao oštriju američku politiku prema Kini.

"Dakle, ako Bidenova administracija misli da njihova politika prema Europi funkcionira u svjetlu izazova Kine, onda postoji velika nepovezanost", dodao je.

Ključno pitanje: Hoće li Kina naoružavati Rusiju?

Von der Leyen je u siječnju na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu rekla da EU želi "umanjiti rizik", ali ne i "odvojiti se" od Kine. No postoje znakovi da politika EU-a prema Kini postaje čvršća. Dužnosnici EU-a signalizirali su proteklih tjedana da je unija spremna sankcionirati Kinu ako Peking prijeđe njihovu crvenu liniju i opskrbi Rusiju oružjem. Američki diplomati od Londona preko Beča do Berlina podijelili su obavještajne podatke vezane uz Kinu sa svojim europskim kolegama kako bi ih pokušali uvjeriti da Peking razmatra slanje oružja kako bi EU zauzela oštriji ekonomski i politički stav prema Kini.

Novi obavještajni podaci, koji su proslijeđeni američkim dužnosnicima prošlog mjeseca, pokazuju da Kina razmatra slanje bespilotnih letjelica, streljiva i drugog malog oružja Moskvi. Obavještajni podaci također ističu da Rusiji ponestaje određenog oružja i streljiva zbog čega vapi za inozemnom pomoći. Moskva je posljednjih mjeseci o tome pregovarala s Iranom i Sjevernom Korejom kako bi održala svoju operaciju na bojištu. Američki dužnosnici zabrinuti su da bi Peking mogao biti sljedeći.

Von der Leyen izazvala zbunjenost

Moguće je da američki dužnosnici dijele različite razine obavještajnih podataka s različitim zemljama ili institucijama. Zemlja poput Velike Britanije, koja je članica obavještajnog saveza Five Eyes, vjerojatno će imati veći pristup od onih koje nisu u tom klubu.

Jedan europski diplomat rekao je "da" kada ga je Politico upitao nude li SAD dokaze koji podupiru svoje tvrdnje da Kina razmišlja o slanju oružja Rusiji. Američki diplomat rekao je da su reakcije među europskim dužnosnicima bile "zabrinjavajuće" jer su američke obavještajne službe shvaćali ozbiljno - osobito nakon što su SAD ispravno upozorile na predstojeću rusku invaziju na Ukrajinu.

Von der Leyen je izazvala zbunjenost kada je u nedjelju rekla da SAD do sada nisu ponudile "nikakve dokaze" o navodnim namjerama Kine da naoružava Rusiju. No, njezin glasnogovornik naglasio je u utorak da je ona pritom govorila o tijelu koje vodi - Europskoj komisiji, što ne znači da SAD nisu podijelile obavještajne podatake s pojedinim državama članicama EU-a.

'Ovdje zapravo nije riječ o Kini, nego o Rusiji'

Na istoj tiskovnoj konferenciji s von der Leyen u nedjelju, njemački kancelar Scholz je izjavio da je Kina ponudila jamstva da neće slati oružje Rusiji.

U diplomatskim razgovorima sa svojim europskim kolegama, američki dužnosnici istaknuli su mogućnost dodatnih budućih sankcija kineskim subjektima za koje se već smatra da krše postojeće američke sankcije u vezi s Rusijom. Ako Kina odluči isporučiti smrtonosno oružje Rusiji — glavnom geopolitičkom neprijatelju Europe — vjerojatno će EU snažno odgovoriti, smatra Max Bergmann, bivši dužnosnik State Departmenta, sada u Centru za strateške i međunarodne studije.

“Za Europljane, ovdje zapravo nije riječ o Kini, nego o Rusiji. Ne mislim da bi SAD morale obaviti neki veliki posao kako bi uvjerile Europu da odgovori”, rekao je Bergmann.