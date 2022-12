Posljednji veliki branitelj otvorene trgovine - Europska unija - uskoro će pasti. Dramatična to najavljuje Politico u svojoj najnovijoj analizi o tome kako je EU, koja počivan na načelima slobodne trgovine, morala 'pogaziti' svoje temeljno načelo kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu.

Ovaj proces se, piše Politico, događa sporo i 'udarac je biti bolan': ako najveći svjetski trgovinski blok odustane od koncepta slobodne trgovine, to će imati snažan utjecaj na globalno gospodarstvo.

Da nije u pitanju fikcija već vrlo vjerojatan ishod, svjedoče nedavni događaji. Europska komisija i njezini moćni odjeli za trgovinu pod sve su snažnijim pritiskom da se pridruže Kini i SAD-u u igri gospodarskog protekcionizma.

To bi dalo naslutiti da, baš kao što postoji politika 'America first' (Amerika na prvome mjestu), uskoro možemo biti svjedoci kreiranja politike 'Europe first' (Europa na prvome mjestu).

Neuspjeli eksperiment slobodne trgovine s Kinom

"Nova asertivna industrijska politika naših konkurenata zahtijeva strukturalni odgovor", izjavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u kritičnoj intervenciji u nedjelju. "Europa će uvijek učiniti ono što je ispravno za Europu", dodala je von der Leyen.

Desetljećima za Bruxellesu nije bilo upitno prihvaćanje svih tekovina globalizacije jer je to pružalo poslovne prilike i otvaralo radna mjesta. Europska komisija na čelu s von der Leyen odbacivala je sve glasnije pozive iz Pariza i Washingtona za većom strateškom autonomijom ili strožim ograničenjima izvoza.

Taj etos slobodnog trgovanja konačno je udario u zid u obliku američkih subvencija za čistu tehnologiju, kao što su električni automobili američke proizvodnje.

Kako bi se bolje razumijelo što je pošlo po zlu, potrebno je vratiti se na neuspjeli eksperiment o slobodnoj trgovini s Kinom.

Iskorištavanje načela slobodne trgovine od strane nedemokracija

Zapad je pokušao uvući Peking u multilateralni trgovinski sustav. Nije uspjelo. Kina je samo udvostručila svoj ekonomski model kojim upravlja država. Brzi rast Kine i dominacija u ključnim tehnološkim područjima potaknuli su i Washington i Bruxelles da preispitaju svoje trgovinske strategije posljednjih godina.

"EU je uvijek podržavala slobodnu trgovinu i to je dobra stvar", rekao je prošloga mjeseca Kristjan Järvan, estonski ministar poduzetništva. “Ali sada vidimo da nedemokratske sile to pokušavaju iskoristiti protiv nas.”

Budući da Zapad nije uspio u pokušaju preobraćenja Kine na slobodnu trgovinu, SAD je odlučio djelovati po dobroj staroj "ako ih ne možeš pobijediti, pridruži im se", rekao je za Politico John Clancy, bivši trgovinski dužnosnik EU-a, sada konzultant. "EU, koja je uvijek pokušavala balansirati između dviju strana, sada otkriva da je to teška pozicija."

'Kupujmo europsko'

Pod pritiskom Francuske, Bruxelles je polako počeo graditi svoj arsenal 'oružja' za trgovinsku obranu kako bi se suprotstavio nepoštenoj kineskoj praksi i tadašnjem američkom predsjedniku Donald Trumpu. Sada, EU razmišlja o tome da aktivira 'tešku artiljeriju' i pridruži se protekcionističkoj borbi koja podrazumijeva državne subvencije.

Za takav zaokret okidač ovoga puta nije kineska ekonomska agresija, već pro-klimatske reforme koje potječu iz Bijele kuće Joea Bidena. Naime, Bidenov Zakon o smanjenju inflacije (IRA) utire put za subvencije i porezne olakšice u vrijednosti od 369 milijardi dolara za američke zelene tvrtke - ali samo ako njihova proizvodnja uključuje i korištenje ključnih komponenti, kao što su primjerice automobilske baterije, proizvedenih u Americi.

Zakon je u Bruxellesu viđen kao "šamar u lice" i "promjena pravila igre", posebno kada dolazi od demokratskog predsjednika. Ljutiti EU političari optužili su Washington da ide kineskim stopama.

IRA je najprije potaknula Pariz, a zatim i Berlin, da razviju nove mjere subvencioniranja koje bi mogle uključivati zahtjev da europski proizvođači koriste domaće proizvode ili tehnologije kako bi se kvalificirali za državne subvencije EU-a. To je koncept koji je francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao "Kupujmo europsko".

Prijeteća IRA

Takvo francusko-njemačko nastojanje pojačava pritisak na Europsku Komisiju, rekao je za Politico David Henig, stručnjak za trgovinu iz Europskog centra za međunarodnu političku ekonomiju. "Komisija je po ovom pitanju u stvarno teškom položaju jer se politička plima u Europi mijenja", rekao je Henig.

U svom govoru u Bruggeu u nedjelju, von der Leyen je izjavila kako je vrijeme da Bruxelles preispita svoja pravila o državnim subvencijama za europske industrije. Usred stvarnog rata u Ukrajini, trgovinski rat s SAD-om nije u interesu nijednoj strani, rekla je. No, dodala je, bit će potreban snažan odgovor na prijetnju koju IRA predstavlja europskoj proizvodnji.

"Postoji rizik da IRA može dovesti do nepoštenog tržišnog natjecanja, zatvoriti tržišta i rascjepkati iste kritične opskrbne lance koji su već testirani covidom", rekla je. "Svi smo čuli priče proizvođača da razmišljaju o preseljenju budućih ulaganja iz Europe u SAD."

Dok radi s Washingtonom na pokušaju rješavanja "nekih od najzabrinjavajućih aspekata" američkog zakona, EU će morati promijeniti vlastita pravila kako bi omogućila više državnih subvencija za čistu tehnologiju, rekla je von der Leyen.

'Opasna igra'

To neće biti lak zadatak. Prema riječima von der Leyen, možda će biti potrebno dodatno financiranje EU-a, što će sigurno izazvati žestoku raspravu među 27 članica o tome odakle prikupiti novac.

Ali ako EU, jedan od najvećih, posljednjih velikih zagovornika otvorene i slobodne trgovine, ipak uđe u globalnu utrku za subvencije, to ne bi samo potkopalo pravila globalne trgovine i dodatno oslabilo Svjetsku trgovinsku organizaciju, već bi poslalo ključan signal drugim zemljama: zaboravite na pravila i pazite samo na sebe.

"Pozivamo naše članice: ne gledajte prema unutra, ne izolirajte se", upozorila je čelnica Svjetske trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala na tiskovnoj konferenciji s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom prošloga mjeseca.

Nije jedina. Liberalnije EU članice sa slobodnom trgovinom očajnički pokušavaju očuvati svoje ideale. "Okupljanje subvencija vrlo je opasna igra", rekao je češki ministar trgovine Jozef Síkela novinarima prošloga tjedna, upozoravajući da bi pobjednik u toj igri mogao biti - Peking.

'Nije EU ta koja je zatvorila vrata'

U samoj Europskoj Komisiji također postoji jasna granica. Povjerenik za trgovinu Valdis Dombrovskis nazvao je utrku za subvencije "skupom i neučinkovitom". Šefica EU-a za tržišno natjecanje Margrethe Vestager prošloga je tjedna izjavila da nitko ne želi 'rat subvencijama'. Ultraliberalnim odjelima Komisije za trgovinu i tržišno natjecanje cijela ova ideja zvuči kao noćna mora.

Dva europska dužnosnika za Politico kažu da je prava borba unutar EU tek počela. No, krivnja ne leži na Bruxellesu, već na Washingtonu i Pekingu. "Nije EU ta koja je zatvorila vrata globalnom sustavu slobodne trgovine", dodao je jedan od dužnosnika.

Prošloga je tjedna Biden pobudio nadu da bi kompromis mogao biti moguć, obećavši da će tražiti načine kako ne povrijediti američke saveznike u Europi. Međutim, do sada se nisu pojavili nikakvi konkretni detalji, a na europskoj strani mnogi su i dalje skeptični.

"U određenom trenutku morate se suočiti sa stvarnošću", rekao je Holger Hestermeyer, stručnjak za trgovinu na King's College London. "Čak i ako branite sustav, ne možete živjeti u iluziji da je to isti svijet kao prije."