Latinska Amerika uz papu: 'Kada zajednica moli zajedno, ona ima veći doseg do Boga'

Ljudi diljem Latinske Amerike molili su se za papu Franju, prvog vođu Katoličke crkve koji dolazi s tog područja, nakon što je Vatikan u subotu izvijestio da je papa rođen u Argentini u kritičnom stanju u rimskoj bolnici.

Katolici od Meksika do Argentine i Pacifika do atlantskih obala prisustvovali su misama, palili svijeće i pojedinačno molili za papin oporavak.

"Mi … molimo za njega s povjerenjem u Boga i molimo za njegovo zdravlje s radošću", rekao je argentinski svećenik Adrian Bennardins.

Pohvalio je Franju što je globalnu Katoličku crkvu učinio "bližom, jednostavnom, bratskom, ne izostavljajući nikoga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oko 54 posto Latinoamerikanaca izjasnilo se kao katolici u istraživanju Latinobarometra iz 2024. koje je intervjuiralo ljude u 18 zemalja, što je pad u odnosu na 80 posto 1995.

Među vjernicima, ljudi su rekli da osjećaju srodstvo s Franjom, koji je postao Papa 2013. i primljen u bolnicu 14. veljače, zbog kulturološke sličnosti.

"Budući da je Latinoamerikanac, on govori naš jezik i dijeli osjećaje latinoameričke zajednice jer dolazimo iz slične kulture", rekao je Grisel Jimenez koji je prisustvovao misi u bazilici Guadalupe u Mexico Cityju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Argentina uputila poziv

Franjo je započeo svoju karijeru kao isusovački svećenik u Argentini, a kasnije je služio kao nadbiskup Buenos Airesa i kardinal.

U Buenos Airesu, papina slika s izrazom "grad moli za vas" projiciran je na čuveni gradski obelisk u noći s petka na subotu.

Argentina je ranije ovog tjedna uputila nacionalni poziv svim “viljama” i “bariosima” – siromašnim četvrtima i gradovima – da mole za Papu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gabriel Indihar (50) poslušao je poziv, vjerujući u snagu zajedničke molitve.

"Kada zajednica moli zajedno, ona ima veći doseg do Boga tako da on može učiniti te čudesne preobrazbe", rekao je Indihar. "To je zahtjev koji upućujemo papi."

U susjednom Brazilu, najvećoj katoličkoj zemlji na svijetu, ljudi su se također pridružili molitvama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kao katolik, ne radi se samo o štovanju Krista, već i o molitvi za papu, molitvi za našu crkvu i molitvi za svijet", rekao je Helio Martins Da Silva, vjernik u Sao Paulu.

Pogoršano zdravstveno stanje

Zdravstveno stanje pape Franje pogoršalo se u protekla 24 sata, priopćio je Vatikan u subotu, dodavši da je pretrpio "produženu respiratornu krizu nalik astmi" i da je primio transfuziju krvi.

"Sveti Otac je svjestan i proveo je dan u stolici, iako mu je lošije nego jučer. U ovom trenutku prognoza je i dalje neizvjesna", priopćio je Vatikan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Franjo je primljen u rimsku bolnicu Gemelli 14. veljače nakon što je nekoliko dana imao problema s disanjem. Otad mu je dijagnosticirana obostrana upala pluća.

Vatikan je objavio da su liječnici papi morali prepisati "visoki protok" kisika zbog poteškoća s disanjem i da su transfuzije krvi bile potrebne jer su testovi pokazali da je imao nisku razinu trombocita, što je povezano s upalom pluća.

"Stanje Svetog Oca i dalje je kritično", navodi se u priopćenju. "Papa nije izvan opasnosti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Vjernici diljem svijeta mole se za Papu koji je promijenio Crkvu: Odškrinuo je mnoga vrata'