Njemački kancelar Olaf Scholz je u jučerašnjem intervjuu za CNN izjavio kako bi Kina osjetila "posljedice" kad bi poslala oružje Rusiji. Međutim, njemački kancelar predviđa da će se Peking ipak suzdržati od isporuke oružja ruskim snagama. Ovaj istup dolazi samo dva dana nakon što se Scholz susreo s američkim Joeom Bidenom u Washingtonu.

Američki dužnosnici nedavno su upozorili da bi Kina mogla početi isporučivati oružje i streljivo Moskvi. Uoči svog putovanja, Scholz je pozvao Kinu da se suzdrži od slanja oružja i umjesto toga iskoristi svoj utjecaj kako bi izvršila pritisak na Rusiju da povuče svoje snage iz Ukrajine, prenosi Associated Press.

Slijede li sankcije?

Osvrnuo se i na pitanje bi li slanje vojne pomoći Rusiji rezultiralo nametanjem sankcija Kini. "Mislim da bi to imalo posljedice, ali sada smo u fazi u kojoj jasno kažemo da se to ne bi trebalo dogoditi i relativno sam optimističan da ćemo uspjeti s našim zahtjevom u ovom slučaju, ali morat ćemo (to) promatrati i moramo biti vrlo, vrlo oprezni", rekao je Scholz.

Nije želio precizirati kakve bi posljedice izazvao takav potez Pekinga. Njemačka ima najveće europsko gospodarstvo, a Kina joj je posljednjih godina najveći pojedinačni trgovinski partner.

'Slažemo se da Kina ne smije slati oružje'

Po povratku u Njemačku, Scholz se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. "Svi se slažemo da ne smije biti isporuka oružja, a kineska vlada je izjavila da ga neće isporučivati. To je ono što zahtijevamo i pazimo na to", poručio je njemački kancelar nakon sastanka.

Von der Leyen je rekla da "za sada nemaju dokaza za to" da Kina planira slati oružje, ali najavljuje kako će nastaviti promatrati situaciju. Na pitanje hoće li Europska unija sankcionirati Kinu zbog pružanja vojne pomoći Rusiji, odgovorila je kako je to "hipotetsko pitanje na koje se može odgovoriti samo ako postane stvarnost i činjenica".