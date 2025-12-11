Zelenski otkrio što zapravo Amerikanci predlažu u Ukrajini

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u četvrtak je naglasio da bilo kakav kompromis Ukrajine i Rusije po pitanju kontrole njenih istočnih regija mora biti „pravedan” te potvrđen na "izborima” ili "referendumu”.

"Vjerujem da će na to pitanje odgovor dati ukrajinski narod. Bilo putem izbora ili referenduma, to mora biti stav koji je proizašao iz ukrajinskog naroda“, rekao je Zelenski novinarima na pitanje o postizanju dogovora s Moskvom.

Ukrajinski predsjednik potvrdio je da su Sjedinjene Države Kijevu predložile povlačenje s područja koje još kontrolira u regiji Doneck te stvaranje „slobodne ekonomske” i demilitarizirane zone na tom mjestu, bez prisutnosti ruskih snaga.

Zelenski je rekao da američka strana još uvijek "ne zna” tko bi vladao tom demilitariziranom zonom. Dodao je da Washington predlaže povlačenje ruske vojske iz ukrajinskih regija Sumi, Harkiv i Dnjepropetrovsk, no i njihov ostanak u regijama Herson i Zaporižja.

