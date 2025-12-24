SAD opet zaprijetio, svijet strepi od eskalacije: 'Od tamo dolazi najveća prijetnja!'

Sjedinjene Države su u utorak poručile Ujedinjenim narodima da će nametnuti i provoditi maksimalno moguće sankcije kako bi venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegov narkokartel lišile resursa.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mjesecima vodi kampanju smrtonosnih napada na brodove uz venezuelansku obalu i pacifičku obalu Latinske Amerike, a za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom. Također, Trump je prijetio i napadima na venezuelansko tlo, piše Reuters.

"Najozbiljnija pojedinačna prijetnja ovoj hemisferi, našem vlastitom susjedstvu i Sjedinjenim Državama, dolazi od transnacionalnih terorističkih i kriminalnih skupina", rekao je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz.

Trump zaprijetio

SAD je pojačao svoju vojnu prisutnost u regiji, a Trump je najavio blokadu svih plovila koja podliježu američkim sankcijama. Do sada je ovog mjeseca američka obalna straža u Karipskom moru presrela dva tankera koja su prevozila sirovu naftu iz Venezuele, navodi Reuters.

"Stvarnost je da sankcionirani tankeri za naftu djeluju kao glavna ekonomska 'žila kucavica' za Madura i njegov nelegitimni režim. Sankcionirani tankeri također financiraju narkoterorističku skupinu Cartel de Los Soles“, ustvrdio je Waltz.

Washington je krajem prošlog mjeseca označio Cartel de los Soles, ili Kartel Sunca, kao stranu terorističku organizaciju zbog njene navodne uloge u uvozu droge u SAD.

Pritom je i optužio Madura da vodi taj kartel. Venezuelanska vlada takve je tvrdnje nazvala "smiješnim", a skupinu "nepostojećom".

Odgovor Venezuele

"Ova intervencija koja se odvija može postati predložak za buduće akte sile protiv latinoameričkih država", ocijenio je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzja, pozivajući se na nedavni strateški dokument Trumpa u kojem se navodi da će SAD ponovno potvrditi svoju dominaciju na zapadnoj hemisferi.

Waltz je na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a govorio nakon Nebenzje, no nije izravno odgovorio na njegove primjedbe.

"Kina poziva Sjedinjene Države da odmah zaustave relevantne akcije i izbjegnu daljnju eskalaciju napetosti", poručio je, pak, zamjenik kineskog veleposlanika pri UN-u Sun Lei.

Venezuela, uz podršku Rusije i Kine, zatražila je sazivanje sjednice Vijeća održane u utorak, a druge u povodu eskalacije napetosti.

"Neka jednom zauvijek bude jasno da na Karibima nema rata, nema međunarodnog oružanog sukoba, niti postoji lokalni, zbog čega je apsurdno da američka vlada pokušava opravdati svoje postupke primjenom ratnih pravila. Prijetnja nije Venezuela. Prijetnja je američka vlada“, poručio je venezuelanski veleposlanik pri UN-u Samuel Moncada.

