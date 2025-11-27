Sad je jasno što je Vučićeva 'specijalna operacija': Na račun sjelo skoro 290 milijuna eura

Ako ne budemo imali drugog rješenja, ma koliko god koštalo, naći ćemo novac (za NIS), izjavio je na izvanrednoj sjednici Vlade u nedjelju, 16. studenoga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. A potom je, obraćajući se guvernerki Narodne banke Srbije Jorgovanki Tabaković, tako da ga nitko osim nje ne razumije, izgovorio: „I Jorgovanka, ono o čemu smo svojevremeno razgovarali, o specijalnoj operaciji, to ćemo morati provesti.“

Od tada javnost u Srbiji nagađa što bi mogla biti ta „specijalna operacija“. Iz tih nekoliko izgovorenih, a još više iz neizgovorenih riječi na izvanrednoj sjednici zbog izvanrednog stanja u NIS-u, jasno je samo da će u toj „specijalnoj operaciji“ jednu od glavnih uloga imati Narodna banka Srbije (NBS).

Podsjetimo, rafinerija u Pančevu Naftne industrije Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama kao dio ruskog energetskog sektora, ostala je bez sirove nafte za preradu i, ako ne dobije produljenje licence od vlasti SAD-a, Srbija će trpjeti ozbiljne posljedice.

Uplata od gotovo 290 milijuna eura

U ponedjeljak, 24. studenoga, NBS je, po osnovi viška prihoda po završnom računu za prošlu godinu, u državnu blagajnu uplatila 33,86 milijardi dinara ili 288,6 milijuna eura, doznaje Radar Nove rs.

Ta uplata ima posebnu težinu. Ne samo zato što je uslijedila već osam dana nakon što je najavljena „specijalna operacija“, nego i zbog činjenice da je u posljednjih desetak godina NBS u državni proračun Srbije uplaćivala neusporedivo manje novca. Primjerice u 2018. i 2021. NBS nije uplatio niti eura u državni budžet.

List Danas piše kako je Vučić posljednjih dana iznosio razne primjedbe - od toga da se Rusi nisu udostojili pregovarati sa Srbijom o prodaji NIS-a, preko toga da su tvrtku jeftino kupili 2008. godine i uz to dobili dugačak popis imovine, pa do tvrdnji da Srbija 2016. i 2017. nije mogla promijeniti rudnu rentu zbog ruskog utjecaja te da su otkrivena naftna nalazišta u Vojvodini gotovo iscrpljena.

Unatoč svemu, dodaje Vučić, Srbija je više puta činila ustupke svojim ruskim partnerima u pokušaju da bude "dobar domaćin". S tim narativom, čini se da Vučić pokušava unaprijed pred javnošću, a posebno pred svojim biračima koji podržavaju Rusiju, opravdati moguće prisilno preuzimanje NIS-a, ocjenjuje Danas čiji sugovornici smatraju da je "opcija otkupa ruskog paketa od strane države najizgledniji ishod".

Pomoć iz Mađarske

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u srijedu je priopćio da će kompanija MOL za dva i pol puta povećati izvoz nafte u Srbiju kako bi pridonijela stabilnoj opskrbi dok traju američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, uvedene ruskom energetskom sektoru, čiji je NIS dio.

Szijjártó je u Beogradu razgovarao sa svojim srbijanskim kolegom Markom Đurićem, a potom i s ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović i poručio da Srbija uvijek može računati na Mađarsku.

Srbijanskoj ministrici energetike je, kako kaže, predložio što bi sve vlada u Beogradu mogla poduzeti kako bi se inicijativa MOL-a mogla što bolje i učinkovitije realizirati i kako bi se Srbiji osigurala stabilnost energetskog sektora u iščekivanju rješenja za NIS.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija bez goriva, JANAF nudi rješenje, Vučić proziva Hrvatsku! Štern: 'To nema logike'