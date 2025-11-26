Orbanov ministar stigao u Beograd: 'Srbija je u teškom položaju, pomoći ćemo im'

Mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto je u srijedu u Beogradu kako bi raspravio pojedinosti o tome kako će Mađarska pomoći Srbiji nakon što joj je zaustavljena isporuka nafte iz Hrvatske, kazao je ministar u videu na društvenoj mreži Facebook.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u utorak rekao da će rafinerija nafte u ruskom vlasništvu NIS prestati s radom za četiri dana ako Sjedinjene Američke Države ne ukinu sankcije, što bi moglo ugroziti zalihe goriva uoči zime.

SAD, koji je uveo niz mjera protiv poduzeća povezanih s Rusijom zbog rata u Ukrajini, rafineriji je prošlog mjeseca aktivirao sankcije, zbog čega je susjedna Hrvatska prekinula isporuku nafte.

'Težak položaj'

"Srbija je u teškom položaju. Mi Mađari očito ćemo pomoći Srbiji i srpskom narodu i srpskom gospodarstvu te raspraviti pojedinosti o toj pomoći danas u Beogradu", rekao je Szijjarto u videu objavljenom na njegovoj stranici na Facebooku.

Szijjarto je u listopadu kazao da će mađarska naftna kompanija MOL povećati izvoz u Srbiju, no nije pružio nikakve detalje o količini ili načinu isporuka. Beogradski tjednik NIN je ranije u studenom objavio da MOL razmatra kupovinu 11,3 posto udjela u NIS-u, koji trenutačno pripada ruskom Gazpromu. Glasnogovornik MOL-a je tada odbio komentirati "tržišne glasine".

Naftovod koji bi spojio Mađarsku i Srbiju je u fazi planiranja, a mogao bi početi zadovoljavati sve srbijanske potrebe za sirovom naftom do 2028., kazao je Szijjarto u travnju. Očekuje se da će naftovod imati kapacitet za prijevoz četiri do pet milijuna tona ruske nafte godišnje do Srbije preko Mađarske, rekao je tada mađarski ministar vanjskih poslova.

Ojačala veza Srbije i Mađarske

Veze između Srbije i Mađarske su ojačale proteklih godina, a njihovi višegodišnji vođe, mađarski premijer Viktor Orban i Aleksandar Vučić, održavaju dobre odnose s Rusijom.

Tanjug je u srijedu sa zajedničke konferencije za medije s mađarskim ministrom prenio da je njegov srbijanski kolega Marko Đurić rekao da su razgovarali o tome kako ubrzati izgradnju novih naftovoda i plinovoda koji će osigurati veću energetsku sigurnost za obje zemlje. "Jasno je da u vremenu u kojem živimo ne možemo ovisiti samo o jednom pravcu opskrbe i ako želimo stvoriti dobre ekonomske okolnosti to je uvjet bez kojeg se ne može", kazao je u srijedu Đurić.

Mađarski ministar je na toj konferenciji rekao da će se u Beogradu dogovoriti tehnički detalji pomoći Srbiji u opskrbi energijom i poručio da Mađarska neće ostaviti Srbiju bez energenata.

