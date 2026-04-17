SAD i Iran blizu dogovora? Izvor otkrio detalje pregovora: 'Načelno se slažu'

Američki predsjednik Donald Trump vjeruje da bi se uskoro mogao postići sporazum o okončanju rata u Iranu. Kazao je i da je produljenje dvotjednog primirja s Iranom moguće, ali da možda neće biti potrebno.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali mislim da smo vrlo blizu postizanja dogovora", kazao je novinarima.

Izvor iz Pakistana uključen u posredovanje pregovora između SAD-a i Irana također je u petak rekao za Reuters da je postignut napredak u tajnoj diplomaciji i da bi sljedeći sastanak mogao rezultirati potpisivanjem memoranduma nakon čega bi uslijedio sveobuhvatni sporazum u roku od 60 dana.

"Obje strane se u načelu slažu, a tehnički dijelovi će se dogovoriti kasnije", kazao je izvor pod uvjetom anonimnosti.

Znakovi kompromisa

Diplomatski izvor također je otkrio da ključni pakistanski posrednik, fermaršal Asim Munir vodi azgovore u Teheranu od srijede te da je postigao napredak oko "nezgodnih pitanja".

Među njima je i tema nuklearnog oružja u Iranu. SAD su prošlog vikenda predložile 20-godišnju obustavu svih iranskih nuklearnih aktivnosti. Teheran je predložio rok od tri do pet godina, tvrde izvori upoznati s prijedlozima.

Iran je također tražio da se ukinu međunarodno sankcije, a Washington vršio pritisak da se ukloni visoko obogaćeni urana iz Irana. Dva iranska izvora rekla su da postoje znakovi kompromisa oko zaliha visokoobogaćenog urana, a Teheran razmatra otpremu dijela urana iz zemlje.

Francuska i Velika Britanija zajedno s oko 40 zemalja raspravljaju o Hormuškom tjesnacu i vraćanju slobodne plovidbe važnim pomorskim pravcem.

Iran je od početka rata zatvorio tjesnac i ne dopušta prolaz brodovima koji nisu njegovu, a Washington je ovoga tjedna uveo blokadu brodovima koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Od početka rata kroz tjesnac je uspio proći mali broj brodova. Za usporedbu, prije sukoba tamo je prolazilo više od 130 brodova dnevno.

