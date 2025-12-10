Hrvati izazvali dramu u Rusiji: Pazite što je šef Dume ispričao Putinu

Vodeći ruski parlamentarac ranije se ovog tjedna osramotio u prisutnosti predsjednika Vladimira Putina zbog priče sa satiričnog hrvatskog portala NewsBar.

Na sastanku Vijeća Parlamentarne skupštine, kojoj je prisustvovao i Putin, predsjednik Državne dume, Vjačeslav Volodin, ispričao je izmišljenu vijest o korupcijskom skandalu europske 'AI ministrice', piše Meduza.

Volodin je rekao da primjena umjetne inteligencije zahtijeva zakonski nadzor. Iako je inzistirao na tome da AI treba podržati, dodao je da su u njenoj uporabi izraženi "izazovi i problemi."

"U jednoj su zemlji u Europskoj uniji imenovali AI ministricu koja se sada suočava s optužbama za pronevjeru", kazao je Volodin, ne znajući da se radi o izmišljenom slučaju.

AI ministrica Diella

Vlasti u Albaniji su još u rujnu objavili imenovanje prve AI ministrice na svijetu, nazvane Diella. Zamišljena je kao mlada žena, odjevena u tradicionalnu albansku odjeću.

Njezin je zadatak revidirati ugovore s privatnim tvrtkama te označavati ili blokirati sumnjive poslove kao jedna od protukorupcijskih mjera na putu Albanije prema EU.

Hrvatski portal prevario Kremlj

Priča se pojavila prije nekoliko dana na portalu NewsBar, koji svakodnevno objavljuje izmišljene priče. Izvijestili su da je Diella tijekom svog osposobljavanja pregledala 30 godina podataka o državnoj nabavi i zaključila da je primanje mita na Balkanu normalan birokratski posao, a ne kriminalna aktivnost.

AI ministrica je zatim navodno prihvatila 14 bitcoina (oko 1,3 milijuna eura) od izvođača radova za odobrenje projekta izgradnje autoceste. U članku se također navodi da će ju na sudu braniti ChatGPT te da će, do okončanja istrage, dužnosti ministrice obavljati stari model Casio kalkulatora.

Nekoliko velikih ruskih Telegram news kanala, od kojih svaki ima stotine tisuća pratitelja, preuzelo je priču s Newsbara, a Volodin je na svom Telegram kanalu podijelio govor o korumpiranoj AI ministrici.

Ovo nije prvi put da je hrvatska satira završila u ruskim medijima kao stvarna vijest. U listopadu 2025. godine, priča o zmiji koja je ugrizla Hrvata i potom uginula od trovanja alkoholom prikupila je milijune pregleda. I ta je satirična vijest originalno objavljena na NewsBaru još 2020. godine.

