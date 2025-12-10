FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NI KRIVI, NI DUŽNI /

Hrvati izazvali dramu u Rusiji: Pazite što je šef Dume ispričao Putinu

Hrvati izazvali dramu u Rusiji: Pazite što je šef Dume ispričao Putinu
×
Foto: Gavriil Grigorov/zuma Press/profimedia

Na sastanku Vijeća Parlamentarne skupštine, kojoj je prisustvovao i Putin, predsjednik Državne dume, Vjačeslav Volodin, ispričao je izmišljenu vijest o korupcijskom skandalu europske 'AI ministrice'

10.12.2025.
8:58
T.K.
Gavriil Grigorov/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vodeći ruski parlamentarac ranije se ovog tjedna osramotio u prisutnosti predsjednika Vladimira Putina zbog priče sa satiričnog hrvatskog portala NewsBar.

Na sastanku Vijeća Parlamentarne skupštine, kojoj je prisustvovao i Putin, predsjednik Državne dume, Vjačeslav Volodin, ispričao je izmišljenu vijest o korupcijskom skandalu europske 'AI ministrice', piše Meduza.

Volodin je rekao da primjena umjetne inteligencije zahtijeva zakonski nadzor. Iako je inzistirao na tome da AI treba podržati, dodao je da su u njenoj uporabi izraženi "izazovi i problemi."

"U jednoj su zemlji u Europskoj uniji imenovali AI ministricu koja se sada suočava s optužbama za pronevjeru", kazao je Volodin, ne znajući da se radi o izmišljenom slučaju.

AI ministrica Diella

Vlasti u Albaniji su još u rujnu objavili imenovanje prve AI ministrice na svijetu, nazvane Diella. Zamišljena je kao mlada žena, odjevena u tradicionalnu albansku odjeću.

Njezin je zadatak revidirati ugovore s privatnim tvrtkama te označavati ili blokirati sumnjive poslove kao jedna od protukorupcijskih mjera na putu Albanije prema EU.

Hrvatski portal prevario Kremlj

Priča se pojavila prije nekoliko dana na portalu NewsBar, koji svakodnevno objavljuje izmišljene priče. Izvijestili su da je Diella tijekom svog osposobljavanja pregledala 30 godina podataka o državnoj nabavi i zaključila da je primanje mita na Balkanu normalan birokratski posao, a ne kriminalna aktivnost.

AI ministrica je zatim navodno prihvatila 14 bitcoina (oko 1,3 milijuna eura) od izvođača radova za odobrenje projekta izgradnje autoceste. U članku se također navodi da će ju na sudu braniti ChatGPT te da će, do okončanja istrage, dužnosti ministrice obavljati stari model Casio kalkulatora.

Nekoliko velikih ruskih Telegram news kanala, od kojih svaki ima stotine tisuća pratitelja, preuzelo je priču s Newsbara, a Volodin je na svom Telegram kanalu podijelio govor o korumpiranoj AI ministrici.

Ovo nije prvi put da je hrvatska satira završila u ruskim medijima kao stvarna vijest. U listopadu 2025. godine, priča o zmiji koja je ugrizla Hrvata i potom uginula od trovanja alkoholom prikupila je milijune pregleda. I ta je satirična vijest originalno objavljena na NewsBaru još 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Albanci izumili prvu AI ministricu, a sada je njihov premijer objavio da je ona trudna

Vladimir PutinNewsbarRusijaAlbanija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NI KRIVI, NI DUŽNI /
Hrvati izazvali dramu u Rusiji: Pazite što je šef Dume ispričao Putinu