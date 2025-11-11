Ruski dron pao na NATO članicu: Stanovnicima oko ponoći stiglo upozorenje
Vojne jedinice dobile su zadatak da osiguraju područje i lociraju ostatke
Rumunjsko Ministarstvo obrane vjeruje da je ruski dron pao na rumunjski teritorij u noći na utorak tijekom ruskog napada na Ukrajinu.
Radarski sustavi u blizini rumunjskog zračnog prostora otkrili su skupine dronova, zbog čega je jedinica protuzračne obrane ušla u stanje pripravnosti, no vojni zrakoplovi nisu poletjeli zbog loših vremenskih uvjeta.
U izvješću kojeg su primile rumunjske trupe navodi se da je dron pao u blizini sela Grindu, otprilike pet kilometara od ukrajinske granice. Vojne jedinice dobile su zadatak da osiguraju područje i lociraju ostatke. U tijeku je istraga, no vlasti navode da incident nije predstavljao prijetnju stanovnicima.
🇷🇺Geran-136 drone crashed in Romania🇷🇴— Modern Warfare with Dacian Draco🇪🇺🇷🇴 (@DacianDracoMW3) November 11, 2025
F-16s on duty couldnt take off due to weather last nighthttps://t.co/8kzxFPGETY pic.twitter.com/Q68On3GpIJ
Odjekivale eksplozije
Dron je pao tijekom ruskih udara na ukrajinsku lučku infrastrukturu uz Dunav. Jedna od glavnih meta napada bio je okrug Izmail, koji se preko rijeke nalazi nasuprot Rumunjskoj, koja s Ukrajinom dijeli 600 kilometara dugu granicu.
U blizini luke tijekom napada odjeknula je serija eksplozija, dok je stanovnicima rumunjskog grada Tulcea oko ponoći stiglo upozorenje o mogućoj aktivnosti dronova.
Overnight, a massive Russian Geran-2 drone attack was carried out on Odesa Oblast, which is still ongoing. Approximately 50 drones have been used, with around 40 attacking the port city of Reni on the border with Romania.— Henri José (Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰) (@ThetruthDW) November 11, 2025
In Reni, the main target was the port and energy… pic.twitter.com/JcLIaQnN94
Podsjetimo, ovo je novi slučaj kršenja zračnog prostora NATO-a. Prije dva mjeseca, ruski dron je također ušao u rumunjski zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. Probio se oko 10 kilometara i u njemu zadržao pedesetak minuta.
