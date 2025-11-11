FREEMAIL
ODJEKIVALE EKSPLOZIJE /

Ruski dron pao na NATO članicu: Stanovnicima oko ponoći stiglo upozorenje

Ruski dron pao na NATO članicu: Stanovnicima oko ponoći stiglo upozorenje
Foto: Shutterstock/ilustracija

Vojne jedinice dobile su zadatak da osiguraju područje i lociraju ostatke

11.11.2025.
11:50
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Rumunjsko Ministarstvo obrane vjeruje da je ruski dron pao na rumunjski teritorij u noći na utorak tijekom ruskog napada na Ukrajinu. 

Radarski sustavi u blizini rumunjskog zračnog prostora otkrili su skupine dronova, zbog čega je jedinica protuzračne obrane ušla u stanje pripravnosti, no vojni zrakoplovi nisu poletjeli zbog loših vremenskih uvjeta. 

U izvješću kojeg su primile rumunjske trupe navodi se da je dron pao u blizini sela Grindu, otprilike pet kilometara od ukrajinske granice. Vojne jedinice dobile su zadatak da osiguraju područje i lociraju ostatke. U tijeku je istraga, no vlasti navode da incident nije predstavljao prijetnju stanovnicima.

Odjekivale eksplozije

Dron je pao tijekom ruskih udara na ukrajinsku lučku infrastrukturu uz Dunav. Jedna od glavnih meta napada bio je okrug Izmail, koji se preko rijeke nalazi nasuprot Rumunjskoj, koja s Ukrajinom dijeli 600 kilometara dugu granicu. 

U blizini luke tijekom napada odjeknula je serija eksplozija, dok je stanovnicima rumunjskog grada Tulcea oko ponoći stiglo upozorenje o mogućoj aktivnosti dronova. 

Podsjetimo, ovo je novi slučaj kršenja zračnog prostora NATO-a. Prije dva mjeseca, ruski dron je također ušao u rumunjski zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. Probio se oko 10 kilometara i u njemu zadržao pedesetak minuta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uzbune u zračnom prostoru NATO-a! RTL Dosje analizira: Ima li Europa odgovor na nove prijetnje?

