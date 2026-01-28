U nedjelju nova runda pregovora Rusije, Ukrajine i SAD-a: 'Zelenski može doći u Moskvu'

Trilateralni pregovori između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država o rješenju rata u Ukrajini trebali bi se nastaviti u Abu Dhabiju 1. veljače, izvijestila je ruska novinska agencija Interfax u srijedu pozivajući se na Kremlj.

Prvi krug trilateralnih pregovora o završetku tog rata koji uskoro navršava četiri godine održan je na istom mjestu prošlog vikenda.

Što se tiče eventualnog budućeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je u srijedu da on mora biti dobro pripremljen i usmjeren na rezultate.

'Zelenski može doći u Moskvu'

Ušakov je za državnu televiziju rekao da Moskva nikada nije isključila takav sastanak te da Zelenski može, ako je spreman za takav sastanak, doći u Moskvu, gdje će mu biti zajamčena osobna sigurnost.

Nije to prvi put da Rusija iznosi ideju o sastanku dvojice čelnika u Moskvi. Zelenski je prošle godine odbacio takav prijedlog nudeći da Putin umjesto toga dođe u Kijev.

Neimenovani američki dužnosnik rekao je u subotu za Axios da su Zelenski i Putin "vrlo blizu" dogovora sastanka, nakon mirovnih pregovora u Abu Dhabiju u kojima je prošli tjedan posredovao Washington.

POGLEDAJTE VIDEO: Mogu li pregovori Ukrajine, Rusije i SAD-a u Abu Dabiju zaustaviti rat?