UMIRU OD GLADI? /

Presreli telefonski razgovor ruskog vojnika: 'Samo kost i koža, ne jedemo ništa'

Presreli telefonski razgovor ruskog vojnika: 'Samo kost i koža, ne jedemo ništa'
Foto: Sopa Images/ddp Usa/profimedia

Katastrofalne uvjete i nestašicu hrane potvrdili su i ruski vojnici koji su se predali

5.2.2026.
7:44
Dunja Stanković
Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) presrela je telefonski razgovor u kojemu se ruski vojnici, tvrde, žale da gladuju dok se bore u Ukrajini. Na snimci koju je objavio HUR, vidi se da ruske trupe brzo gube na težini zbog nedostatka hrane i vode.

U razgovoru koji su presreli čuje se glas ruskog vojnika koji emotivno opisuje stanje tvrdeći da nemaju što jesti ni piti i da je toliko izgubio na težini.

"Ne jedemo i ne pijemo ništa. Ako se okrenem na stranu, nećete me primijetit. Uniforma visi kao na vješalici", govori vojnik. "Samo kost i koža, i brada spašava", dodaje. 

Sugovornik očajnom Rusu kaže da je vidio njegovu fotografiju s bradom i primijetio pogoršan izgled. 

"Dobili smo daljnju potvrdu o kolapsu logističkog sustava ruske vojske: pješačke jedinice dugo su vremena ostale bez odgovarajuće hrane i zaliha“, navodi se u izjavi HUR-a koju prenosi Kyiv Post.

Umiru bez hrane

U ožujku prošle godine, glasnogovornik Treće jurišne brigade Oleksandr Borodin izvijestio je da je ruske snage blizu Harkiva suočavanja s ozbiljnom nestašicom namirnica. "Tamo gladuju, nemaju pitke vode. Ali to su problemi za koje zapovjedništvo zna. Znaju da će pješaštvo preživjeti nekoliko tjedana i s tim su u redu. Postoji sustav pričuve. Izračunavaju koliko će ih izgubiti, čak i unutar tjedan dana", kazao je. 

U listopadu prošle godine, The Telegraph je pisao da su ruski vojnici ostavljeni u takozvanoj "zoni smrti" rijeke Dnjepar umiru od gladi. Pisalo se da su stotine ruskih vojnika ostale nasukane na lancu otoka južno od Hersona, a neki su navodno i umrli od gladi. 

Katastrofalne uvjete i nestašicu hrane potvrdili su i ruski vojnici koji su se predali. U zarobljeništvu je jedan posvjedočio da im vojska gotovo nije davala hranu pa su neki glasovali na bojištu. 

"Vidio sam pet suboraca kako umiru od gladi u šumi", dodao je. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mogu li pregovori Ukrajine, Rusije i SAD-a u Abu Dabiju zaustaviti rat?

