Širi se jako zarazni virus koji uzrokuje smrtonosne proljeve: Ovo su simptomi

Rotavirus se širi u Kaliforniji i diljem SAD-a, pokazuju podaci iz otpadnih voda i savezni podaci.

Visoke razine ove infekcije koja uzrokuje proljev zabilježene su u svim regijama osim na Srednjem zapadu, javlja Independent u ponedjeljak.

Područje Zaljeva jedno je od glavnih žarišta, a visoke razine također su otkrivene u postrojenjima za obradu otpadnih voda u New Jerseyju, Connecticutu i duž sjeveroistočne obale, a brojke u cijeloj zemlji stalno rastu od sredine prosinca.

Izuzetno zarazna bolest

Ova gastrointestinalna bolest izuzetno je zarazna te se širi među ljudima svih dobnih skupina putem čestica zaraženog fekalnog materijala koje se prenose izravnim kontaktom sa zaraženim osobama ili dodirivanjem kontaminiranih površina.

Infekcije također mogu biti smrtonosne bez zaštite cjepivom. Svake godine bilježi se 20–40 smrtnih slučajeva što je oko 20 manje nego prije nego što je cjepivo protiv rotavirusa uvedeno 1990-ih. Prije cjepiva, rotavirus je bio vodeći uzrok teškog proljeva kod dojenčadi i male djece u SAD-u, s čak 2,7 milijuna slučajeva.

Međutim, nedavne promjene preporuka za cijepljenje koje je uvela administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogle bi značiti da neki roditelji neće osigurati zaštitu za svoju malu djecu, skupinu s najvećim rizikom od infekcije. Ipak, te su promjene prošlog mjeseca privremeno blokirane na sudu. Administracija sada navodi da bi roditelji trebali sa svojim liječnicima odlučiti jesu li cjepiva protiv rotavirusa prikladna za njihovu djecu.

Koji su simptomi?

Infekcije rotavirusom mogu uključivati tri do osam dana povraćanja i vodenastog proljeva, kao i povišenu temperaturu, bol u trbuhu, dehidraciju i gubitak apetita. Prva infekcija obično uzrokuje najteže simptome. Infekcije su najčešće kod djece mlađe od pet godina.

Cjepiva ne pružaju potpunu zaštitu od budućih infekcija, ali su i dalje najbolji način za sprječavanje teškog oblika bolesti, navode američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). Između 94–96 posto cijepljene djece zaštićeno je od hospitalizacije.

"Cjepivo protiv rotavirusa vrlo je sigurno i učinkovito u sprječavanju rotavirusa. Cjepiva, kao i svaki lijek, mogu imati nuspojave. One su obično blage i prolaze same od sebe", ističe CDC.

