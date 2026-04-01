Ovo cjepivo smanjuje rizik od raka desetljećima: Znanstvenici otkrili ključne detalje

U nedavnom istraživanju znanstvenici su analizirali dugoročne zdravstvene podatke djevojčica i mladih žena koje su pratili gotovo dva desetljeća te su otkrili da HPV cjepivo znatno smanjuje rizik od raka vrata maternice.

To je važno jer rak maternice ostaje jedan od najčešćih karcinoma koji pogađaju žene diljem svijeta, unatoč tome što se uvelike može spriječiti. Važno je napomenuti da se čini da zaštita s vremenom ne slabi.

Humani papiloma virus (HPV) jedan je od najčešćih virusa u svijetu. Većina ljudi će ga dobiti u nekom trenutku svog života, često ne znajući. U mnogim slučajevima tijelo prirodno uklanja virus. Ali neke vrste HPV-a mogu ostati u tijelu godinama i postupno oštećivati stanice. S vremenom to može dovesti do raka.

Kako HPV cjepivo sprječava rak?

HPV uzrokuje gotovo sve vrste raka vrata maternice, a može dovesti i do drugih vrsta raka kod muškaraca i žena, uključujući rak grla, anusa, penisa, vagine i vulve.

Budući da se ovi karcinomi obično razvijaju sporo, često mnogo godina nakon infekcije, rano sprječavanje virusa najučinkovitiji je način da ih se zaustavi. To je ono čemu je HPV cjepivo namijenjeno.

Kako bi razumjeli koliko dobro cjepivo djeluje u stvarnom životu, znanstvenici su pratili 926.362 djevojaka i mladih žena u Švedskoj tijekom 18 godina u nacionalnoj populacijskoj studiji. Neke su primile HPV cjepivo, dok druge nisu.

S vremenom je puno manje cijepljenih žena razvilo rak vrata maternice u usporedbi s onima koje nisu bile cijepljene. To pokazuje da je cjepivo pomoglo u zaštiti mnogih ljudi od raka vrata maternice.

Važna je dob cijepljenja

Također su otkrili da je dob cijepljenja važna. Djevojke koje su primile cjepivo prije 17. godine imale su puno manju vjerojatnost da će kasnije u životu razviti rak vrata maternice.

Zapravo, njihov rizik bio je oko četiri puta manji od rizika djevojaka koje nisu bile cijepljene. Osobe cijepljene kasnije ipak su dobile određenu zaštitu, ali korist je bila manja.

Razlog je jednostavan. Cjepivo sprječava HPV infekciju, ali ne može ukloniti već nastalu infekciju.

Ranije cijepljenje, idealno prije izlaganja virusu, omogućuje imunološkom sustavu da unaprijed izgradi zaštitu. Zato se cijepljenje protiv HPV-a često nudi tinejdžerima putem školskih programa cijepljenja, piše Science Alert.

Slabi li zaštita cjepiva s vremenom?

Uobičajeno pitanje o cjepivima je "Slabi li njihova zaštita s vremenom?". Rezultati studije su ohrabrujući.

Pratili su sudionike do 18 godina nakon cijepljenja i nisu pronašli dokaze da se zaštita s vremenom smanjivala. Nakon što je cjepivo stvorilo zaštitu, nastavilo je djelovati iz godine u godinu. Dugotrajna zaštita znači da cjepivo može zaštititi od virusa tijekom godina kada je to najvažnije.

Mnoge zemlje sada preporučuju cijepljenje protiv HPV-a i za djevojčice i za dječake, obično u ranoj adolescenciji. Cijepljenje dječaka štiti ih od raka povezanih s HPV-om, a također pomaže u smanjenju širenja virusa.

Za mnoge odrasle osobe danas, cjepivo protiv HPV-a nije postojalo kada su bili tinejdžeri. No, mlađe generacije mogu spriječiti određene vrste raka prije nego što počnu.

